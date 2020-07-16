Lösemi, vücutta kan üretme sistemlerini etkileyen kanser türüdür. Lösemiler, kronik ve akut olarak iki kısma ayrılırlar. Tümörün gelişimi ve yayılması durumuna göre ayrı şekilde sınıflandırılırlar. Akut lösemiler genel olarak çocuklarda, kronik olanı ise yetişkinlerde ortaya çıkar.

Lösemi nedir?

Lösemi, ilik kanseri veya kan kanseri olarak bilinen hastalık türüdür. Çocukluk çağında diğer kanserlere oranla çok daha fazla görülür. Kısaca, kök hücrelerin belirli nedenlerden ötürü gelişimlerinin durulması veya kontrolsüz olarak çoğalmaları sonucunda, kan kanseri kemik iliğini ve organları ele geçirmeye başlar. Tedavi edilmediğinden ciddi sonuçları olan lösemi, farklı tür ve çeşitlere ayrılıyor.

Lösemi belirtileri nelerdir?

Diğer kemik iliği rahatsızlıklarına benzer özellikler gösteren löseminin, en çok bilinen belirtileri, solgunluk, halsizlik, nefes darlığı ve çabuk yorulmadır.

Lösemi hastalığında bağışıklık sitemi (savunma mekanizması) zayıflamaya başlar. Bundan dolayı ortaya çeşitli enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu tür enfeksiyonlar, diş eti ve burun kanamalarına neden olabilir. Ayrıca, ciltte beklenmedik morarmalar ve döküntüler Lösemi belirtileri arasında bulunur.

Löseminin en önemli belirtileri arasında yer alan bir diğer durum iştahsızlık ve buna bağlı gelişen kilo kayıplarıdır. Ayrıca kontrolden çıkan ateşli enfeksiyon durumları, gece terlemeleri, karın bölümlerinde şişlikler, koltuk altı ve boyun bölümünde belirsiz şişkinlikler akut löseminin en belirgin özellikleri içerisinde yer alıyor.

Lösemi tedavisi nasıl yapılır?

Lösemi rahatsızlığının tedavi edilmesi için her şeyden önce türünün mutlaka bilinmesi gerekiyor. Basit şekilde gerçekleştirilen tam kan sayımları, kanda kanser olup olmadığına ilişkin belirtileri gösterebilir. Ardından çeşitli testler gerçekleştirilerek kemik iliğinin, kanserli hücrelerce tutulup tutulmadığına bakılır. Lösemi tedavisinde en önemli ayrıntılardan birisi, alt türünün tam olarak teşhis edilmiş olmasıdır.

Kemoterapi, lösemi tedavisinde akla gelen ilk uygulamadır. Löseminin çeşidi, kemoterapi sürecinde kullanılacak olan ilaçları ve dozajları doğrudan değiştirebilir. Kemoterapi tedavi uygulamasının yaklaşık süresi 24 aydır. 24 sonrası tedaviden olumlu sonuç alınamazsa, kemik iliği nakli yapılması gereklidir. İlik naklinde doku uyumu olması gereklidir.

Lösemi nasıl anlaşılır?

Löseminin gelişim evreleri geç veya hızlı şekilde olabilir. Bu gelişen löseminin türüne bağlıdır. Akyuvarların kontrolsüz artışına bağlı gelişen lösemi daha yavaş gelişebilir. Löseminin anlaşılması için belirtileri iyi bir şekilde gözlemlemek gerekir. Belirtiler lösemiyi gösteriyorsa, teşhis aşaması için zaman kaybı yapılmadan uzmanlara danışılmalıdır.

Belirtiler gözlemlenerek lösemi anlaşılamaz ancak bu teşhis aşamasına geçilmesi için oldukça önemlidir. Löseminin anlaşılması için testlerin yapılması, kan sayımını gerçekleştirilmesi ve diğer ayrıntıların tamamen belirlenmesi gerekir.

Lösemi neden olur?

Löseminin kesin olarak bir nedeni olduğunu belirtmek yanlıştır. Çünkü löseminin neden olduğuna dair yapılan çalışmaların herhangi bir sonucu bulunmuyor. Yani lösemiye neden olan faktör tam olarak saptanamamıştır.

Bir araya gelen çeşitli durumlar, maruz kalınan farklı faktörler lösemi nedenleri arasında yer alabilir. Yetişkinlerde genellikle çevresel faktörler etkili olurken, çocuklarda genetik faktörler daha çok etkili olabilir. İşte löseminin neden olduğuna dair çeşitli faktörler.

Kimyasallar (Benzen benzeri)

Nükleer radyasyon, radyasyon.

Bazı kanser ilaçları, kemoterapi.

Down sendromu ve mutasyon durumları. Genetik sorunlar.

Kan hastalıkları.

Sigara kullanımı.

Raşitizm ve D vitamini eksikliği.

Aile içerisinde görülen kanserler, çocuklarda lösemi olarak görülebiliyor.

Bebeklerde 2 yaş ve üzerinde yaşanan viral enfeksiyon sorunları.

Tüm nedenler löseminin net gerekçeleri sayılamazlar. Ancak bu faktörlerin bir araya gelişi ve diğer detayların lösemiye neden olabileceği hakkında çeşitli çalışmalar bulunuyor.

Lösemi tedavisi için bitkisel çözümler

Doğada bulunan bitkiler, sadece lösemi değil birçok kanser sorununun önüne geçilebilmesi özellikleriyle bilinirler. Bitkisel çözümler, her ne kadar tam olarak lösemi üzerinde etkilidir denilemezse de buna ilişkin çeşitli çalışmaların yapıldığı biliniyor.

Özellikle bazı bitkilerin bir araya getirilerek karıştırılması, löseminin iyileştirilmesine etkili olabilir. Fakat aşağıda yer alan bitkiler dahil, tüm bitki çeşitleri bu amaç için sadece uzman tavsiyeleriyle kullanılmalıdır. Lösemiye iyi gelebilecek bitki çözümleri.

Papatya, çay, maydanoz ve buğday filizi içerisinde dirençli hastalıklı hücreleri öldüren çeşitli bileşenler bulunuyor. Sadece bu bitkiler içerisinde değil, portakal, greyfurt gibi meyvelerde ve soğanda bulunuyor.