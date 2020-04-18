Lösemi nedir, belirtileri nelerdir? Lösemi tanısı nasıl konur?

Kan kanserinin en riskli grubu arasında yer alan lösemi, yetişkinlerde ve çocuklarda ortaya çıkabilen hastalıklardan biridir. Ayrıca yaygın kanser hastalıkları arasında yer almaktadır. Bu sebepten dolayı lösemi belirtileri nelerdir pek çok kişi merak ediyor. Lösemi kan kanseri türleri arasında yer alan bir hastalıktır. Çağımızda pek çok insanın dünya çapında mücadelede gösterdiği bu hastalık, erken teşhis ile yapılacak tedavi üzerinden kurtulma imkanı veriyor. Ancak geç kalınmış durumların büyük bir çoğunluğunda hayati risk önemli ölçüde artmaktadır. Bu yüzden lösemi hastalığının belirtilerini iyi bilmek ve analiz etmek hayat kurtarıcı bir unsur haline gelebilmektedir.

Kemik iliği kaynaklı olarak kan üreten kök hücrelerinin belirli bir durum neticesinde dengesiz çoğalmasına lösemi denmektedir. En başta kemik iliğini ele geçiren lösemi zaman içerisinde bütün farklı organları kapsayan tehlikeli bir hastalıktır.

Kan üretim sistemi olarak bilinen kemik iliği ile beraber lenfatik sistemi önemli oranda etkileyen tehlikeli durumlar arasında yer alır. Eğer tedavi edilmezse kötü huylu olarak insan hayatını ciddi oranda tehlikeye atar. Oldukça yavaş ilerleyerek hastalık vücuda yayılırken bu durum 1 veya 2 ay içerisinde anlaşılabilmektedir. Bu sebepten dolayı kısa süre içerisinde tanı konulmak suretiyle mutlaka kapsamlı bir tedavi yöntemi başlanmalıdır.

Lösemi belirtileri nelerdir?

Lösemi hastalığı diğer kan kanseri guruplarıyla ortak belirtiler gösterir. Ortaya çıkan bulgular kansızlığa bağlı olarak kişinin üzerinde farklı belirtileri ortaya çıkmasına etmen olmaktadır.

- Halsizlik,

- Soluk renk,

- Çok çabuk yorulma,

- Herhangi bir efor esnasında ciddi nefes darlığı,

- İştahsızlık ve kilo kaybı,

- Gece terlemesi,

- Sık tekrar eden ateş ve enfeksiyon,

- Ciddi kemik ağrıları,

- İğne başı kadar küçük döküntüler dahilinde cilt kanaması,

- Burun ile diş eti kanamaları,

- Boyun ve koltuk altı lenf bezleri ile beraber karında şişlik,

- Diş etlerinde kabarma,

Pek çok farklı hastalıkla benzerlik gösteren lösemi belirtileri mutlaka ciddiye alınmalıdır. Kısa sürede vücudun farklı noktalarına yayılan lösemi enfeksiyon hastalıkları, romatizmal hastalıklar, kanamalı hastalık çeşitleri gibi daha pek çok farklı durum ile kendini gösterir.

Yetişkinlerin kan değerleri ile lösemi nasıl anlaşılır?

Kan hücrelerinin yapım yeri olarak bilinen kemik iliğinin, kanserli hücreler tarafından kısa sürede istila edilmesiyle lösemi hastalığı ortaya çıkar. Yetişkinlerde bu durum akut lösemi olarak yaşanır. Özellikle bağışıklık sisteminin temel unsuru olan beyaz kan hücrelerinin üretimini yapılamaması, çok sık ve ağır şekilde enfeksiyon yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Böylece çeşitli kanamalar ortaya çıkar;

- Cilt kanamaları,

- Diş kanamaları,

- Mide-bağırsak sisteminde meydana gelen kanamalar,

Belirli durumlarda farklı organlarda dahi lösemi nedeniyle kanamalar yaşanabilmektedir. Çocuklarda olduğu gibi aynı şekilde yetişkinlerde lösemi tespiti kolayca yapılabilmektedir. Basit bir kan sayımı ölçümü üzerinde lösemi teşhisi olup olmadığı konusunda net bilgi alınabiliyor. Önemli olan çok geç kalmadan zamanında doktora başvurmak ve gerekli tetkikleri yaptırmaktır.

Lösemi tanısı nasıl konur?

Ortaya çıkan lösemi belirtileri ile beraber kişi hemen doktora başvurmalıdır. Daha sonra yapılacak olan belli başlı ve aşamalı uygulamalar üzerinde lösemi için tanı konur. Öncelikle iyi bir fiziki muayene yapılması gerekir. Ardından kan sayımı ve gerekli biyokimyasal incelemeler doktor tarafından gerçekleştirilir.

Patolojik inceleme yapılabilmesi için ise kemik iliği biyopsisi ele alınır. Aynı zamanda genetik incelemeler ile beraber ortaya çıkan sonuç neticesinde kesin tanı konur. Daha sonra löseminin çocuklarda ve yetişkinlerde yaşandığına bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri ele alınır.