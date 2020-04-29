ABD’de corona virüs salgınından etkilenen KOBi’lere destek amacıyla verilen maddi destekten faydalanan Los Angeles Lakers, hükümet tarafından dağıtılan 349 milyar doların iki haftada tükendiğini öğrenince, aldığı 4.4 milyon doları iade etti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Lakers, söz konusu programdan destek almaya hak kazanmıştı. Ancak programdaki paranın tükendiğini öğrenince, bizden daha fazla ihtiyacı olanlara gitmesi için bize ödenen rakamı iade etmeye karar verdik” denildi. Forbes’a göre 4.4 milyar dolar değeri bulunan Los Angeles Lakers Kulübü’nün yıllık 434 milyon dolar geliri bulunuyor.

Yok böyle fedekarlık

Birçok kulüpte futbolcu maaşlarında kesintiler veya ertelemeler yapılıyor... İngiltere Kuzey Premier Ligi (Ülkedeki futbol piramidinde 7. seviyeye tekabül ediyor) ekiplerinden Stocksbridge Park Steels’ta ise oyuncular ve teknik heyet bir adım öteye giderek, kulüplerini kurtarmak için tüm maaşlarından feragat etti. Yönetim yaptığı açıklamada “Teknik direktörümüz ve oyuncularımızla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Hürriyet/SporArena