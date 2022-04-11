NBA 'de Play-Off'a katılamayan Los Angeles Lakers, başantrenör Frank Vogel'ın görevine son verdi.

Takımdan yapılan açıklamada Lakers tarihinin 27. başantrenörü olan Frank Vogel ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Vogel görev süresi boyunca 127 galibiyet, 98 mağlubiyet alırken, 2019-20 sezonunda takımını 17. NBA şampiyonluğuna da götürmeyi başarmıştı.

"İnanılmaz derecede zor bir karardı"

Lakers Basketbol Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Rob Pelinka, Frank Vogel ile yolların ayrılması ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Frank'e hem saha içinde hem de saha dışında büyük saygı duyuyorum. Frank harika bir koç ve iyi bir adam. 2019-20 NBA şampiyonluğundaki çalışmaları için ona sonsuza dek minnettar olacağız. Bu, verilmesi inanılmaz derecede zor bir karardı, ancak bu noktada gerekli olduğunu düşünüyoruz. Buradaki hepimiz Frank ve harika ailesine gelecek için en iyisini diliyoruz."



