NBA finalinde serinin 5. maçı bu gece oynanacak. Miami Heat karşısında 3-1’lik üstünlüğü bulunan LeBron önderliğindeki Los Angeles Lakers şampiyonluk için sahaya çıkacak. Lakers bu gece Miami’yi bir kez daha yenmesi durumunda, 10 yılın ardından kupa sevinci yaşayacak. Bu sonuçla Lakers 17. şampiyonluğunu ulaşırken, NBA’de en çok şampiyonluk kazanmış Boston Celtics’le de kupa sayılarını eşitlemiş olacak. ‘Kral’ lakabıyla tanınan LeBron James bir kez daha uzun süredir şampiyonluk görmemiş bir takımı zafere taşıyan başrol oyuncusu olacak. LeBron, Miami, Cleveland’tan sonra Lakers’la da 3 farklı takımda 4. şampiyonluk yüzüğünü kazanacak.

Los Angeles Lakers - Miami Heat maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde oynanacak serinin 5. maçı bu gece TSİ 04:00'de başlayacak. Tüm dünyanın heyecanla takip edeceği karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. NBA final serisinde Miami Heat'e 3-1'lik üstünlük sağlayan Los Angeles Lakers, kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

LA Lakers - Miami Heat maç programı

1 Ekim TSİ 04.00 - Los Angeles Lakers 116-98 Miami Heat

3 Ekim TSİ 04.00 - Los Angeles Lakers 124-114 Miami Heat

5 Ekim TSİ 02.30 - Miami Heat 115-104 Los Angeles Lakers

7 Ekim TSİ 04.00 - Miami Heat 96-102 Los Angeles Lakers

10 Ekim TSİ 04.00 - Los Angeles Lakers - Miami Heat

*12 Ekim TSİ 02.30 - Miami Heat - Los Angeles Lakers

*14 Ekim TSİ 04.00 - Miami Heat - Los Angeles Lakers

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Los Angeles Lakers, Boston Celtics'i yakalamak istiyor

NBA tarihinin en başarılı takımı 11 yıldır şampiyonluk göremese de kazandığı 17 şampiyonlukla Boston Celtics. Onları ise 16 şampiyonlukla Los Angeles Lakers takip ediyor. Aynı zamanda ezeli rakip olan ikiliye yaklaşabilen yok. Dünyanın en proestijli basketbol ligi olan NBA'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Los Angeles Lakers ile Miami Heat arasında oynanan maçlardan sonra belli olacak. Lakers zafere ulaşması halinde Boston Celtics'i yakalayacak.

NBA'de hangi takım, kaç kez şampiyon oldu?

İşte NBA'de bu sezona kadar çıkan şampiyonlar:

Boston Celtics - 17

Los Angeles Lakers - 16

Golden State Warriors - 6

Chicago Bulls - 6

San Antonio Spurs - 5

Miami Heat - 3

Detroit Pistons - 3

Houston Rockets - 2

New York Knicks - 2

Toronto Raptors - 1

Cleveland Cavaliers - 1

Dallas Mavericks - 1

Oklahoma City Thunder - 1

Washington Wizards - 1

Portland Trail Blazers - 1

Milwaukee Bucks - 1

Atlanta Hawks - 1

Sacramento Kings - 1