MENÜ

Los Angeles Lakers - Miami Heat maç sonucu: 94-96

Miami Heat, geçen yıl final serisinde yenildiği Los Angeles Lakers’ı deplasmanda 96-94 mağlup etti.

21 Şubat 2021, Pazar 10:33 Son Güncelleme:
- A +
Los Angeles Lakers - Miami Heat maç sonucu: 94-96

Heat’i galibiyete, 27 sayı, 5 ribaunt üreten Kendrick Nunn, 24 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle oynayan Jimmy Butler ve 16 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double" yapan Bam Adebayo taşıdı.

Lakers’ta Kyle Kuzma 23 sayı, LeBron James 19 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ve Montrezl Harrell 18 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 102-100

Los Angeles Lakers-Miami Heat: 94-96

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 97-128

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 122-114

Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 111-118

ANKARA (AA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...