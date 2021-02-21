Los Angeles Lakers - Miami Heat maç sonucu: 94-96

Heat’i galibiyete, 27 sayı, 5 ribaunt üreten Kendrick Nunn, 24 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle oynayan Jimmy Butler ve 16 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double" yapan Bam Adebayo taşıdı.
Lakers’ta Kyle Kuzma 23 sayı, LeBron James 19 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ve Montrezl Harrell 18 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 102-100
Los Angeles Lakers-Miami Heat: 94-96
Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 97-128
Chicago Bulls-Sacramento Kings: 122-114
Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 111-118
ANKARA (AA)