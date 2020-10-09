Los Angeles Lakers - Miami Heat canlı

NBA finalinde serinin 5. maçı bu gece oynanacak. Miami Heat karşısında 3-1’lik üstünlüğü bulunan LeBron önderliğindeki Los Angeles Lakers şampiyonluk için sahaya çıkacak. Lakers bu gece Miami’yi bir kez daha yenmesi durumunda, 10 yılın ardından kupa sevinci yaşayacak. Bu sonuçla Lakers 17. şampiyonluğunu ulaşırken, NBA’de en çok şampiyonluk kazanmış Boston Celtics’le de kupa sayılarını eşitlemiş olacak. ‘Kral’ lakabıyla tanınan LeBron James bir kez daha uzun süredir şampiyonluk görmemiş bir takımı zafere taşıyan başrol oyuncusu olacak. LeBron, Miami, Cleveland’tan sonra Lakers’la da 3 farklı takımda 4. şampiyonluk yüzüğünü kazanacak.

Los Angeles Lakers - Miami Heat maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde oynanacak serinin 5. maçı bu gece TSİ 04:00'de başlayacak. Tüm dünyanın heyecanla takip edeceği karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. NBA final serisinde Miami Heat'e 3-1'lik üstünlük sağlayan Los Angeles Lakers, kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

Kobe'den sonra ilk şampiyonluk gelebilir

Los Angeles Lakers, 20 Ocak 2020'de geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden efsane ismi Kobe Bryant liderliğinde 2010'da yaşadığı şampiyonluk sonrası ilk şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

Lakers formasını ne zaman giyerse giysin aklına Kobe Bryant’ın geldiğini söyleyen LeBron James, bu duygunun kendisini kazanmak adına daha fazla istekli hale getirdiğini aktarmıştı. LeBron James, "Mor ve altın sarısı renkleri giydiğin her zaman onun mirasını ve 20 yılı aşkın bir süredir bu organizasyon için ne anlama geldiğini düşünüyorsunuz. Tam da bu yüzden içinizde galip gelme dürtüsü ortaya çıkıyor ve seni uyumaktan alıkoyuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı zamanda geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada da, "Günün sonunda Kobe Bryant'ı ve onun ailesini gururlandırmaya çalışıyoruz. Lakers formasını giymiş ve bu organizasyonun parçası olan herkes için elimizden geleni yapıyoruz." demişti.





Los Angeles Lakers, Boston Celtics'i yakalamak istiyor

NBA tarihinin en başarılı takımı 11 yıldır şampiyonluk göremese de kazandığı 17 şampiyonlukla Boston Celtics. Onları ise 16 şampiyonlukla Los Angeles Lakers takip ediyor. Aynı zamanda ezeli rakip olan ikiliye yaklaşabilen yok. Dünyanın en proestijli basketbol ligi olan NBA'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Los Angeles Lakers ile Miami Heat arasında oynanan maçlardan sonra belli olacak. Lakers zafere ulaşması halinde Boston Celtics'i yakalayacak.

NBA'de hangi takım, kaç kez şampiyon oldu?

İşte NBA'de bu sezona kadar çıkan şampiyonlar:

Boston Celtics - 17

Los Angeles Lakers - 16

Golden State Warriors - 6

Chicago Bulls - 6

San Antonio Spurs - 5

Miami Heat - 3

Detroit Pistons - 3

Houston Rockets - 2

New York Knicks - 2

Toronto Raptors - 1

Cleveland Cavaliers - 1

Dallas Mavericks - 1

Oklahoma City Thunder - 1

Washington Wizards - 1

Portland Trail Blazers - 1

Milwaukee Bucks - 1

Atlanta Hawks - 1

Sacramento Kings - 1