Los Angeles Lakers - Miami Heat: 108-111
NBA final serisi nefesleri kesmeye devam ediyor. Serinin 5. maçında Miami Heat, Los Angeles Lakers'i devirerek durumu 3-2'ye getirdi. Şampiyonluk için sahaya çıkan Lakers'te LeBron James'in performansı zafer için yetmedi. Miami'de Jimmy Butler, fark yaratan isim oldu. Serinin 6. maçı pazarı pazartesiye bağlayan gece oynanacak.
NBA finalinde serinin 5. maçında Miami Heat, Los Angeles Lakers'ı 111-108'lik skorla devirerek durumu 3-2'ye getirdi. Sahaya şampiyonluk için çıkan Lakers, böylece 10 yıl aradan sonra mutla sona ulaşma fırsatını yitirdi.
Lakers - Miami periyot sonuçları:
24-25
56-60
82-88
108-111
Lakers'te LeBron James 40 sayı ile oynadı. Miami'de ise 35 sayı üreten Jimmy Butler galibiyetteki en önemli isim oldu. Seride 6. maç pazarı pazartesiye bağlayan gece oynanacak.
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