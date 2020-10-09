Los Angeles Lakers - Miami Heat: 108-111

NBA finalinde serinin 5. maçında Miami Heat, Los Angeles Lakers'ı 111-108'lik skorla devirerek durumu 3-2'ye getirdi. Sahaya şampiyonluk için çıkan Lakers, böylece 10 yıl aradan sonra mutla sona ulaşma fırsatını yitirdi.

Lakers - Miami periyot sonuçları:

24-25

56-60

82-88

108-111

Lakers'te LeBron James 40 sayı ile oynadı. Miami'de ise 35 sayı üreten Jimmy Butler galibiyetteki en önemli isim oldu. Seride 6. maç pazarı pazartesiye bağlayan gece oynanacak.

Detaylar geliyor