NBA'de son şampiyon Los Angeles Lakers, yeni sezon öncesi son derece önemli transfer hamleleri yaparken bunlara bir yenisini daha ekledi. Lakers, Toronto Raptors'tan ayrılan Marc Gasol'u kadrosuna kattı.

Gasol'u kadrosuna katabilmek için yer açması gereken Lakers, uzun rotasyonundan JaVale McGee'yi Cleveland Cavaliers'a yolladı. McGee karşılığında ise Jordan Bell ve Alfonzo McKinnie'nin kadroya katıldıkları belirtilmekte.

McGee'nin gidişiyle aradığı maaş boşluğunu yaratan Lakers'ın Marc Gasol ile 2 yıllık kontrat konusunda anlaşmaya vardığı ifade edilmekte.

2019'da Toronto Raptors ile NBA şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir başarı elde eden Marc Gasol, geçtiğimiz sezon ise Raptors foramsıyla 7.5 sayı, 6.3 ribaunt ve 3.3 asist ortalamaları yakalamıştı.