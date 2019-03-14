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Los Angeles Lakers, LeBron James ile Chicago Bulls karşısında zaferi hatırladı

NBA’de 1 hafta önce, ‘En skorerler’ listesinde Micheal Jordan’ı geçen LeBron James şovunu bu kez, ‘Majesteleri’nin efsane olduğu Chicago Bulls önünde sürdürdü Play-Off şansı bulunmayan Boğalar karşısında 33 dakika sahada kalan LeBron 36 sayı, 10 ribauntluk performansıyla, ilk 8 şansı mucizelere kalmış Lakers’ı 5 maç sonra galibiyete taşıdı.

14 Mart 2019, Perşembe 01:09
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Los Angeles Lakers, LeBron James ile Chicago Bulls karşısında zaferi hatırladı

NBA'de normal sezonun bitimine 14-17 maç kala, LeBron’la yılın transferini yapan Los Angeles Lakers, 2019 defterini kapatmışa benziyor.

Batı Konferansı’nda 8. sıradaki Utah Jazz’dan (37) 6 galibiyet altında bulunan ve Play-Off şansı neredeyse yok gibi yorumlanan Lakers’ta da şimdiden gelecek yılın planları yapılmaya başlandı.

Herkesin mucize beklediği LeBron çok eleştirilse de Chicago Bulls karşısında, 5 maç sonra galibiyeti hatırlamasını sağladı.

Phoenix kabusu yaşanmadı!

1 hafta önce, Michael Jordan’ı ‘En skorerler’ listesinde geçmeyi başaran LeBron James, bu kez de ‘Majesteleri’nin efsane olduğu takımı Chicago Bulls önünde şovunu sürdürdü. Gerçi, Play-Off şansı bulunmayan Chicago Bulls karşısında alınan galibiyet, beklenen sonuç olarak gözükse de, 3 Mart’taki Phoenix Suns -son sıradaki takıma kaybetmişlerdi- kabusu sonrası Lakers için önemli zaferler arasında yer aldı!..

Toplamda 31. galibiyetine uzanan Lakers’ta LeBron 33 dakika süre aldığı maçta 36 sayı, 10 ribaunt, 4 asist, 2 top çalmayla mücadele etti. Sakatlıktan dönen Kuzma’nın 21 sayılık performansıyla göz doldurdu.

NBA’de şu ana kadar; M.Bucks, T.Raptors, Play-Off’u garantilerken, C.Bulls, Cedi’nin takımı Cavs, N.Knicks ve P.Suns’ın ilk 8 arasına girme şansı kalmadı. 

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