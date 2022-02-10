MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Douglas Costa'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı Douglas Costa'nın 6 aylık kiralık olarak transfer edildiği ancak bu sürenin ardından futbolcuyla 2023 yılının sonuna kadar sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

LA Galaxy teknik direktörü Greg Vanney, futbolcunun transferi ile ilgili olarak, "Douglas birinci sınıf bir oyuncu ve en üst düzeyde kendisini kanıtlamış bir şampiyon. Onun yaratıcılık ve bitiricilik kapasitesi, hücumumuza bir seviye daha ekleyecek. Onu takıma dahil etmekten heyecan duyuyoruz." dedi.

31 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Costa, kariyerinde Bayern Münih ve Juventus gibi Avrupa devlerinin de formasını giymişti.



