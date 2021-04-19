NBA’e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın güçlü temsilcisi Los Angeles Clippers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves’u 124-105 yenerek oynadığı son 17 maçta 14. galibiyetini kazandı.
Clippers’ta Kawhi Leonard 15 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaparken Paul George 23 sayı üretti.
Timberwolves’ta Anthony Edwards 23, Karl-Anthony Towns 16 sayı ile oynadı.
Gecenin sonuçları
Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 129-117
New York Knicks-New Orleans Pelicans: 122-112
Miami Heat-Brooklyn Nets: 109-107
Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 109-101
Orlando Magic-Houston Rockets: 110-114
Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 112-106
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 107-121
Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 124-105