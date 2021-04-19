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Los Angeles Clippers, Minnesota'yı rahat geçti

NBA'de Los Angeles Clippers, sahasında ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 124-105 mağlup ederek son 17 maçtaki 14. galibiyetini aldı.

19 Nisan 2021, Pazartesi 12:01 Son Güncelleme:
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Los Angeles Clippers, Minnesota'yı rahat geçti

NBA’e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın güçlü temsilcisi Los Angeles Clippers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves’u 124-105 yenerek oynadığı son 17 maçta 14. galibiyetini kazandı.

Clippers’ta Kawhi Leonard 15 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaparken Paul George 23 sayı üretti.

Timberwolves’ta Anthony Edwards 23, Karl-Anthony Towns 16 sayı ile oynadı.

Gecenin sonuçları

​Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 129-117

New York Knicks-New Orleans Pelicans: 122-112

Miami Heat-Brooklyn Nets: 109-107

Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 109-101

Orlando Magic-Houston Rockets: 110-114

Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 112-106

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 107-121

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 124-105

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