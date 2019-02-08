NBA ekiplerinden Los Angeles Clippers, takas dönemi sona ererken Sırp yıldız Milos Teodosic'i serbest bırakıyor.

Bu sezon Clippers formasıyla sadece 15 maça çıkabilen Teodosic, daha önce Avrupa'ya dönmek istediğini dile getirmişti.

İsmi daha önce temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko ile de anılan Sırp yıldızın, bu sezon içinde ise Anadolu Efes ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Teodosic'in 2010'da MVP olmayı, 2016'da ise CSKA Moskova ile şampiyonluk yaşamayı başardığı EuroLeague'e geri dönmesi bekleniyor.



