Lorius Karius: Genel olarak iyi oynadık

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Lorius Karius, Akhisarspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

18 Ocak 2019, Cuma 22:36
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Lorius Karius: Genel olarak iyi oynadık

Süper Lig'de ikinci devre Akhisarspor-Beşiktaş maçıyla start aldı.Pepe ve Babel ile yollarını ayıran ve Burak Yılmaz ile Mirin'i kadrosuna katan Beşiktaş, Akhisarspor'u 3-1 yenerek ligin 2. yarısına 3 puanlı bir başlangıç yapmış oldu.

İşte Karius'un açıklamaları:

"İlk golün öncesinde biraz şanslıydık. Akhisarspor iyi fırsatlar yakaladı. bazı anlarda şans yanımızdaydı. Ancak daha önce bu şans yanımızda değildi. Genel olarak iyi oynadık ve kazandık."

"Nicıolas Isimat Mirin, Beşiktaş'a katkı sağlayacak bir kaliteye sahip. Onun adına iyi bir maç oldu. Her maç beraber oynayarak gelişeceğiz ve daha uyumlu oynayacağız."

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