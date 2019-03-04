Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan zorunlu satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius, Beşiktaş’ta sergilediği performansla istikrar sorunu yaşamaya devam ediyor. Son olarak önceki gün Kayserispor’la oynanan mücadelede kalesinde 2 gol birden gören Alman file bekçisine Beşiktaş taraftarından büyük tepki geldi. Spor Toto Süper Lig’de görev yaptığı 20 maçta kalesinde 25 gol gören ve sadece 5 mücadelede kalesini kapatmayı başaran Karius’un bu durumundan dolayı yönetimin de rahatsız olduğu öğrenildi.

Bedeli 8 milyon Euro

Siyah-Beyazlılar’ın, takımın sezonu Şampiyonlar Ligi potasında tamamlayamaması halinde Karius’la yollarını ayırabileceği konuşuluyor. Sözleşmesinde 8 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Karius için Beşiktaş’ın Liverpool’a 2020 yılının Haziran ayına kadar bu parayı ödemesi gerekiyor. Yönetimin, olumlu senaryoya ek olarak olumsuz durumu da düşünüp Karius konusunda formül arayışlarına şimdiden başladığı kaydedildi.