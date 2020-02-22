Son dönemlerdeki performansıyla Beşiktaş'ta eleştirilen isimlerin başında gelen Loris Karius, 2-2 berebare kaldıkları Trabzonspor maçını değerlendirdi. Mücadelenin 4-1 veya 5-1 bitebileceğini fakat istedikleri skoru alamadıklarını ifade eden Karius, "Belki de sezonun en iyi maçını oynadık. İki pozisyona da dikkat eksikliği diyebilirsiniz, kalemizde golü gördük. 4-1, 5-1 bitebilirdi.'' dedi.

'Bazı pozisyonlar vardır kaleciye şans bırakmazsınız'

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ı öven Karius, takım arkadaşlarını da eleştirdi ve "Uğurcan çok iyi kurtarışlar yaptı, kabul etmek gerekiyor. Bazı pozisyonlar vardır, o bitirici işlerde çok kararlı davranırsanız kaleciye şans bırakmazsınız. Bunu tırnak içinde öldürücü içgüdü diyebilirsiniz." diye konuştu.

'Belki de bu yüzden ligin zirvesine çıkabildiler'

Rakiplerinin çok fazla pozisyona girmediğinin altını çizen Alman eldiven, "Onların attığı gollere baktığınızda çok fazla pozisyona girmediler ama bu içgüdü anlamında bizden yukarıda kaldıklarının göstergesi. Belki de bu yüzden ligin zirvesine çıkabildiler." ifadelerini kullandı.