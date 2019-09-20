Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında dün deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olurken karşılaşmaya Siyah Beyazlılar'ın Alman kalecisi Loris Karius'un yaptığı hata damgasını vurmuştu. Yaptığı hatalı çıkış sonrası Andraz Sporar'ın vuruşuyla topu ağlarında gören 26 yaşındaki eldiven, Ada basınında da gündeme oturdu.

The Sun ve Daily Mail gazeteleri, konuyla ilgili yayımladıkları haberlerinde söz konusu pozisyonla ilgili olarak "Loris Karius, kötü kafa vuruşuyla ve takım arkadaşına çarparak bir başka komik hataya daha imza attı ve golü hediye etti." ifadelerini kullanırken Metro ise "Liverpool'un Beşiktaş'a kiraladığı Loris Karius, UEFA Avrupa Ligi'nde felaket bir hataya imza attı." yorumunu yaptı.

Daily Express gazetesi ise Liverpool taraftarlarının eski kalecileri sosyal medya üzerinden yaptıkları alaylı yorumlara yer verirken "Liverpool taraftarları Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçında hata yapan Loris Karius'a sövüyor: Hiç sürpriz değil" başlığını kullandı. Daily Mirror da söz konusu haberi "Taraftarlar, Loris Karius'a UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı komik hata sonrası mesaj gönderdi" başlığıyla gördü.

Karius, hatırlanacağı üzere Liverpool'un 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 3-1 yenildiği maçta yediği iki hatalı gol sonrası günah keçisi ilan edilmiş ve aynı yaz Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler