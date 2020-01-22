Loris Karius'a sahaya çıkar çıkmaz büyük şok!
Sivasspor maçında Erdoğan Yeşilyurt'un frikiğinde beklenmedik şekilde gol yiyen Alman file bekçisi Loris Karius, kupada Erzurumspor'la oynanacak olan rövanş maçı öncesinde sahaya çıkar çıkmaz büyük bir şok yaşadı.
Süper Lig'de aldığı Sivasspor mağlubiyetiyle şampiyonluk yolunda büyük darbe alan Beşiktaş'ta, bu yenilginin sorumlusu olarak görülen isimlerden Loris Karius BB Erzurumspor maçı öncesinde ıslıklandı.
Siyah Beyazlılar'da ısınmak için önce kaleciler sahaya çıkarken Alman file bekçisi adımını yeşil çimlere atar atmaz taraftarın tepkisiyle karşılaştı ve ıslıklandı.
Süleyman Hatısaru
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