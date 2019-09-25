Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, yediği hatalı gollere bir yenisini de UEFA Avrupa Ligi gruplarında oynanan Slovan Bratislava maçında eklemişti. Siyah Beyazlılar'da gösterdiği performansla beklentileri bir türlü karşılayamayan ve eleştirilerin odağındaki isim hâline gelen 26 yaşındaki eldivene bir darbe de İspanya'dan geldi.

Ülkenin önde gelen spor gazetesi Marca, 2019 yılının en kötü ilk 11'ini belirlerken listede Karius'a da yer verdi. 4-3-3 dizilişiyle kurulan kadroda şu isimler yer aldı: Loris Karius; Stephan Lichtsteiner, Shkodran Mustafi, Phil Jones, Layvin Kurzawa; Fred, Renato Sanches, Philippe Coutinho; Javier Pastore, Alexis Sanchez, Quincy Promes.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler