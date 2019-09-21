Loris Karius yine tartışılıyor

Siyah-Beyazlılar’ın, Bratislava’ya 4-2 yenildiği maçta kaleci Loris Karius, kötü performansıyla büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Daha önce Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’le oynanan finalde yaptığı kritik hatalarla takımının kupayı kaybetmesinde kilit rol oynayan Karius, önceki gün deplasmanda oynanan maçta özellikle ilk gol dahil, beklenmedik işlere imzasını attı.

İngiliz basınında Alman file bekçisi için “Karius yine yaptığı yapacağını. Ne efsane ama” yorumları yapıldı. 26 yaşındaki oyuncu, Kara Kartal’daki ikinci sezonunda şu ana kadar 36 resmi mücadelede kalesinde 57 gol görürken, sadece ligde 7 kez kalesini gole kapatabildi.

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