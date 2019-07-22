Loris Karius transfer teklifini reddetti!

Beşiktaş’ın Alman kalecisi Loris Karius’tan müthiş fedakarlık... Geçen sezon başında İngiliz devi Liverpool’dan 2 yıllığına kiralanan tecrübeli file bekçisi, son haftalardaki performansı ile dikkat çekmiş ve takımda yaşanan ekonomik krize rağmen hiçbir şikayette bulunmaması ile takdir toplamıştı. 26 yaşındaki eldiven şimdi ise İngiltere ve Almanya’dan gelen astronomik transfer tekliflerini reddetti.

‘Sahip çıktılar’

Durumu futboldan sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı’ya belirten Alman kaleci, “Beşiktaş bana hayat verdi. En zor dönemimde bana kaleyi teslim etti. Geçen yıl bazı hatalı goller yememe rağmen sahip çıktı. Ben de bu sezon şampiyonluk yaşatıp, taraftara olan borcumu ödemek istiyorum” diye konuştu.