Loris Karius: Sadece ben değil herkes çok iyi!

Beşiktaş’ın Alman file bekçisi Loris Karius, Siyah-Beyazlılar’la ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Dün Volkswagen Arena’da gerçekleştirilen Brand & Sport Summit’in ardından basın mensuplarına performansını değerlendiren Karius, futbolda inişler ve çıkışların olabileceğini, her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi. İlk olarak form durumuyla ilgili olarak konuşan Karius, eksi hocası Şenol Güneş’e göndermede bulundu. Karius, “Geçen sezon planlamalarımız çok düzgün değildi. O durumda hangi kaleciyi koysanız zaten benzer sonuçlar elde ederdi. İkinci yarıda iyi performans sergilediğimi düşünüyorum hatta kurtardığım gollerle takımıma puan kazandırdım. Bu sene planlı defansla daha iyi performans sergiledim” sözlerini sarf etti.

‘Kendi başınıza olmuyor’

Geçen sezon takımın başında bulunan Şenol Güneş’le bir gerilim yaşayan Karius, kendisinin performansı hakkında basın toplantısında olumsuz ifadeler kullanan deneyimli çalıştırıcı için, “Keşke bu konuyu direkt benimle konuşsaydı” sözlerini sarf ederek tepki göstermişti. Bu sezon takım olarak iyi bir durumda olduklarını söyleyen başarılı kaleci, “Her zaman inişler çıkışlar oluyor. Her gün olabildiğinizin en iyisi olmaya çalışıyorsunuz. Kendi başınıza olmuyor bu. Bütün takım çok iyi oynuyor. Ben de kendi görevimi yapıyorum” diye konuştu.

‘İstanbul çılgın bir şehir’

Yaşantısı hakkında da konuşan Karius, “İstanbul’da önce Avrupa’daydım. Sonra Asya’ya taşındım. Şu anda yaşadığım yer daha rahat.. İkisi de güzel ama ilk kaldığım yer biraz daha kalabalıktı. İki taraf da çok güzel. Keşfedilecek, yapılacak çok şey var. Çılgın bir şehir ama seviyorum. Yemekleri seviyorum, çok fazla alternatif var. Arkadaşlarla sadece akşam yemeğine giderek bile zaman geçiyoruz. Zaten genellikle evdeyim. Antrenmandan sonra geliyorum. Dışarı çıkıp insanlarla olmayı, yemeklere gitmeyi seviyorum. Benim yaşımda insanlar ne yapıyorsa onları yapıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Zamanı geldiğinde masaya oturacağız’

Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiralanan tecrübeli kaleci, sözleşmesinin son yılında olmasıyla ilgili olarak, “Şu anda kasım ayındayız, ben oyunuma odaklanıyorum. Sezon Mayıs ayına kadar sürüyor. Sezon sonuna kadar oyunuma odaklanacağım. Zamanı geldiğinde masaya oturup en iyi planı yapacağız” ifadelerini kullandı.

‘Burak’a büyük saygı duyuyorum’

Burak Yılmaz’ın herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isim olduğunu söyleyen tecrübeli file bekçisi, “Burak harika bir kaptan. Herkesin saygı duyup sözünü dinlediği birisi. Sohbet edebileceğim, tavsiye alabileceğim bir insan. Her konuda konuşuyorum. Takımımda olduğu için çok mutluyum. Hem profesyonel hem de insan olarak büyük saygı duyuyorum” diye konuştu.

‘Sol eldiveni önce takıyorum’

Türkiye’de maçların sürekli akşam oynandığını, İngiltere’de öğle saatlerinde de maça çıktıklarının altını çizen Alman kaleci, “İngiltere’de öğlen oynuyorduk. Burada ise hep akşam... Bana ilginç geldi. Böyle olunca rutini değiştirmek gerekiyor. Maçlar İstanbul’da olsa bile eve gitmiyoruz. İngiltere’de erken olursa otelde, akşam olursa evde kalabiliyorduk. Burada odanızı rahat dekore etmeniz gerekiyor. Kahvaltı yapıp kitap okuyorum. Öğleden sonra biraz daha uyuyorum 1 saat falan. Sonra toplantı oluyor. Sol eldiveni sağ eldivenden önce takmak gibi ritüellerim var. Daha iyi olacakmış gibi. Her seferinde aynı yaşıyorsun. Senelerdir oynuyorum. Her maç ilk maç gibi. Bir rutin yok. Hâlâ heyecan verici bir olaya katılıyorsunuz” diye yorumladı.

‘Futbolun içinde kalmak istiyorum’

Karius, son olarak futbol sonrasındaki hayatıyla ilgili ise, “Futbolun içinde kalmak isterim. Başka ilgilendiğim alanlar da var. Bunu şu an oturup düşünmedim. Bilemiyorum ne olacağını. Umuyorum ki oynayacak uzun sürelerim var. Futbol her zaman benim tutkum. Belki başka şeyler de ilgimi çekebilir. Bakalım bana ne kapılar açılacak sonrasında” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

‘Takım birbirine ısındı’

Siyah-Beyazlı kulübün başına bu sezon geçen teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili de konuşan Karius, “Hocamız geçen sezon Başakşehir’e iyi futbol oynattı. Takımımızın başında adaptasyon sürecini atlattı. Takım birbirine ısındı ve bu da performansımıza yansıdı” dedi.

'Basketbolu çok seviyorum'

Futbol dışında basketbol izlemeyi çok sevdiğini söyleyen Karius, “Birkaç tane basket oyuncusuyla tanıştım yakın zamanda. Bizim sporumuzdan farklı bir spor dalı. En sevdiğim sporlardan biri. Ben her türlü sporla ilgileniyorum. Tenis öyle mesela. İnsanlar bire bir mücadele ediyor. Bütün sporcuların en iyi olmak için yaptığı mücadele ilgimi çekiyor. Futboldan sonra en çok sanırım basketi seviyorum. Hızlı, duygular var. NBA’de favori bir takımım yok. Sadece izlemeyi seviyorum. Haziran ayında final maçını izlemeye gitmiştim. Toronto-Golden State Warriors finaline” dedi.