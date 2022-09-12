Loris Karius, Newcastle United ile sözleşme imzaladı

Liverpool macerası rüya gibi başlayan ancak 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerin ardından kabusa dönen Loris Karius yeniden İngiltere Premier Ligi'nde. Liverpool'da gözden düştükten sonra Beşiktaş 'a kiralanan ve 2018-2020 yılları arasında siyah beyazlı ekipte iki seon geçiren Karius'un bu yaz Liverpool ile sözleşmesi sona erdi. Kulüpsüz kalan Karius, son anda bir başka Premier Lig ekibi Newcastle United ile anlaştı.

Alman file bekçisi, kaleci Karl Darlow'un yaşadığı sakatlık sonrası Karius'la anlaştı.

Kısa dönem imza

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, 29 yaşındaki Alman kaleci Loris Karius ile ocak ayına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Kontratta sezon sonuna kadar uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Alman kaleci 2018-2020 yılları arasında Beşiktaş'ın da kalesini korumuştu.





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