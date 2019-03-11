Loris Karius: Maça çıkmak istemiyorum!

Konyaspor'un ilk golünde ıslıklanan Karius, ikinci yarıda oynamak istemedi. Güneş, talebesini güçlükle ikna etti.

11 Mart 2019, Pazartesi 08:35 Son Güncelleme:
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Loris Karius: Maça çıkmak istemiyorum!

Yediği hataları goller nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alan Karius, dün de hedefteki isimler arasındaydı.

19. dakikada Milosevic'in pasıyla Ömer Ali, Karius'la karşı karşıya kalıp skoru 1-1'e getiren golü atınca, siyah-beyazlı tribünler Alman kaleciyi yuhaladı ve ıslıkladı. Bu durum tecrübeli kaleciyi oldukça üzdü.

Soyunma odasında bu duruma isyan eden Karius'un, Şenol Güneş'e, "Beni çıkarın, maça çıkmak istemiyorum" dediği öğrenildi. Tecrübeli hoca, 25 yaşındaki file bekçisini sakinleştirip maça çıkmaya ikna etti. İkinci yarının başında tribünlerden destek vardı ancak ikinci golden sonra her hamlesinde Alman kaleci yine ıslıklandı.

(Sabah)

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