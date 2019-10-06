Loris Karius: Liverpool’a dönebilirim

Siyah-Beyazlılar’ın İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius, geleceğiyle ilgili olarak suskunluğunu bozdu. Alman file bekçisi, Ada basınına önemli açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki kaleci, “Sezon sonuna kadar kiralık sözleşmem var. Sonrasındaysa neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Liverpool’a dönebilir, İngiltere veya Almanya’da başka bir takıma da gidebilirim. Ancak şu an yalnızca önümüzdeki maçlara odaklanmış durumdayım. Geleceğimle ilgili kararı kontratım bittiğinde vereceğim. Liverpool’la devam eden bir sözleşmem var. Dolayısıyla yeniden orada forma giyebilirim. Eğer Liverpool olmazsa başka bir büyük takımda oynayacağım için kaygılı değilim” diyerek İngiltere’ye dönebileceğinin sinyalini verdi. İşte Karius’un diğer sözleri;

‘Kulüp içinde sorunlar var’

“Türkiye’de geçirdiğim zamanın keyfini çıkarıyorum. Elbette İngiltere’de daha çok göz önünde oluyorsunuz ama Beşiktaş da harika bir takım. Kulüp içinde bazı sorunlar yaşandığı bir gerçek. Nitekim buraya geldiğimden beri her daim rahat olduğum söylenemez. Yine de ilk sezonumun iyi geçtiği kanısındayım.”

‘Kimse bundan bahsetmiyor!’

“Real Madrid’le oynadığımız Şampiyonlar Ligi finalinde yaşananları artık düşünmek istemiyorum. Aradan neredeyse iki sezon geçti ki bu, çok uzun bir süre. O karşılaşmada pek çok sorunla boğuştum ve çok kötü bir sakatlık geçirdim. Ne var ki kimse bunlardan bahsetmiyor. Elbette insanlar istediklerini söylemekte özgür ama bunlar beni ilgilendirmiyor.”

‘Bratislava maçındaki top sabun gibiydi!’

“Slovan Bratislava maçında kullanılan topun UEFA Avrupa Ligi gibi bir organizasyonla uyumlu olmaması büyük bir utanç. Herhalde o top, şu ana kadar gördüklerim arasında en kötüsüydü. Adeta sabun gibiydi ve her yere kayıyordu.”