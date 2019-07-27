Loris Karius: Ligde çekindiğim bir forvet yok

Siyah-Beyazlılar’ın Alman file bekçisi Loris Karius, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli eldiven, “Geçen sezon takım savunması anlamında iyi değildik. Motivasyon sağlayamadığımız için özellikle korner ve duran toplarda hatalı goller yedik. Bu sezon bunları aşacağımızı düşünüyorum. Ligde çekindiğim bir forvet yok. Amacım, Beşiktaş’ta bu sezon şampiyonluk yaşamak” dedi.

Bundan sonraki kariyer planmasının nasıl olacağını henüz bilmediğini belirten Karius, “Her şey sezon sonunda belli olur. Yeniden İngiltere’ye ya da kendi ülkeme de dönebilirim. Bunları konuşmak için henüz erken” yorumunu yaptı.