Futbol takımlarında ön plana çıkan daha çok saha da top koşturan, forvetler, santraforlar, liberolar olsa da takımın asıl kurtarıcısı ve kilit isimleri kuşkusuz kaleciler. Dünya futbol tarihi harika gol kurtarışları ile onları her zaman selamlıyor. Penaltılara kalan maçlarda da en büyük baskı onların üzerindedir. Hal böyle iken transfer döneminde takımlar için kaleci arayışında iseler kalecilerin özellikleri ön plana çıkıyor. Loris Karius, ülkemiz Süper Lig'inde kendinden söz edilen ve gerek özellikleri gerek futbol kariyeri merak edilen kalecilerin başında geliyor.

Loris Karius kimdir, nereli?

Loris Kairus, Alman asıllı dünya çapında tanınan ve beğeni kazanan aynı zamanda yakışıklılığı ile de insanları etkileyen ünlü bir kaleci. Loris Kairus, futbolun merkezi ve ekol isimlerinden olan Almanya'nın Biberach an der Riss kentinde dünyaya gelmiştir. Yetenekli oyuncu, futbol yaşantısına Mettenberg Jugend takımı ile adım atmış ve henüz 12 yaşında iken SSV Ulm 1846 Jugend'den Stuttgart'ın alt yapısına transfer olmuştur. Burada sergilediği performans ile Almanya genç milli takımlarına çağrılmıştır. 2010 yılında ise Mancherster City altyapısına geçmiştir. Tecrübe kazanması için Mainz'a kiralanan yıldız, 2012'de bonservisi ile Mainz'a transfer olmuştur.

Loris Karius kaç yaşında?

Loris Karius hakkında en çok merak edilen özelliklerin başında yakışıklı ve sempatik oyuncunun yaşı geliyor. Loris Karius, 22 Haziran 1993 doğumlu bir profesyonel kaleci. Şu an 27 yaşını dolduran yıldızın, önümüzdeki yıllarda futbolda adından söz ettirmeye devam edeceği düşünülüyor. 1.89 boyu ve fit vücudu ile güçlü bir performans ve kondisyona haiz bir kaleci.

Loris Karius, 19 yaşında Bundesliga'da forma giyen en genç kaleci olmuştur. 2012 sezonunda Mainz'a tranfer olan genç Alman kaleci, o sezon sadece bir maçta Bundesliga'da oynayabilmiştir. Bununla birlikte bazı zamanlar ikinci takımda forma giyme şansını yakalamıştır. 2013-2014 sezonu 12.haftasında ise Mainz kalesini devralarak birinci sezon bitimine kadar kaleciliği kimseye kaptırmamıştır.

31 Temmuz 2014 yılında Asteras Tripoli ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında ilk Avrupa maçına çıkmıştır. Bundelisga maçlarında forma giydiği 33 maçın 11'inde hiç gol yememiştir. Sezon ortasında sözleşmesi yenilenen başarılı kaleci, 2015-2016 sezonunda ise 34 maçın tümünde Mainz kalesini korumuştur. Sezon için iki penaltı kurtarışı yapmış, 9 maçta kalesini gole kapatmıştır.

Kariyerindeki en önemli adımlardan biri Premier Lig ekibi Liverpool ile anlaşmasıdır. 2016'da İngiltere'ye yerleşen Loris Karius, elinden geçirdiği sakatlık nedeni ile sezonun ilk maçlarını kaçırsa da 20 Eylül 2016'da Derby Country ile oynanan EFL Cup maçında ilk kez Liverpool forması ile sahaya çıkmıştır. Takımı maçı 3-0 kazanmıştır. Hull City ile oynanan maçta ise ilk kez Premier Lig'de Liverpool formasını giymiştir. Toplam 10 maç üst üste formayı giydikten sonra Bournemotuh'a 4-3 yenilgi sonrası yerini Simon Mignolet'e kaptırmıştır. Kupa maçlarında ise kaleyi korumayı sürdürmüştür.

2017-2018 sezonunda ligde ikinci kaleci olan Loris Karius, teknik direktör Jürgen Klopp tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci kaleci olarak sahaya çıkmıştır. Sezonun ikinci yarısı ligde de birinci kaleciliği geri almıştır. Liverpool kalesinde Karius ile başarılı olmuş ve finale çıkmıştır.

26 Mayıs 2018'de Real Madrid ile oynanan final maçında sahaya ilk 11'de çıkmıştır. Maç sırasında önce yaptığı büyük hata ile Karim Benzema'nın Madrid'i 1-0 öne geçiren golü atmasına sebep olmuş, maç 2-1 Madrid üstünlüğü ile devam ederken Gareth Bale'nin yaklaşık olarak 35 metreden attığı şutu elinden kaçırması yüzünden gol olmuştur. Liverpool kupayı kaybetmiş ve fatura Karius'a kesilmiştir. Hazırlık maçlarında da hatalarını sürdürmeye devam etmesi Alisson transferinin önünü açmıştır.

Loris Karius, 30 Haziran 2018 yılında Süper Lig'in siyah-beyazlı ekibi Beşiktaş ile 2 yıl süreli kiralık sözleşme imzalamıştır. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymiştir.

Beşiktaş'a hangi takımdan geldi?

Loris Karius, Beşiktaş takımı tarafından Liverpool takımından 2 yıllık sözleşme ile kiralanmıştır. Mart 2019 yılında ise Loris Karius, kendisine ödeme yapılmadığını iddia etmiş ve dört aylık maaşının ödenmesi için Beşiktaş takımına dava açmıştır. 4 Mayıs 2020'de Karius, ödenmemiş maaşları ile ilgili sorunun devamına dayanarak sözleşmesini feshetmiştir.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Loris Karius'un güncel kulübü FC Union Berlin'dir. Liverpool takımından kiralanmıştır. 30 Haziran 2021 tarihine kadar FC Union Berlin takımı ile sözleşmesi devam etmektedir.

Loris Karius Nasıl Bir Kaleci?

Loris Karius, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamış tecrübeli bir kalecidir. İnişli çıkışlı bir grafik çizen kaleci bazen hatalı yediği goller ile gözden düşmüştür. Bununla birlikte imkansıza yakın kurtarışları ile özel bir yere haizdir. Topu oyuna iyi sokan ve ayaklarına hakim bir kaleci olup yan toplarda aynı düzeyde performans sergileyememesi zayıf yönlerinden biri olarak görülmektedir.

Milli Takım Kariyeri

Almanya genç milli takım ve milli takım kariyeri şöyledir:

2008-2009 Almanya U-16 - Maç sayısı: 3

2009 Almanya U-17 - Maç sayısı: 1

2010 Almanya U-18 - Maç sayısı: 1

2011 Almanya U-19 - Maç sayısı: 1

2012 Almanya U-20 - Maç sayısı: 1