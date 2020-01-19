Loris Karius çıldırttı!

Abdullah Avcı’nın öğrencileri, ligin ikinci yarısının ilk maçında Sivasspor ile kozlarını paylaştı. Şampiyonluk yolunda en kritik maçlardan birine çıkan Siyah- Beyazlılar, hem zirveden kopmamak hem de Yiğidolar ile arasındaki puan farkını azaltmak için sahaya çıktı. Ancak Kara Kartal’da işler, istenildiği gibi gitmedi. Beşiktaş’a katıldığı günden bu yana inişli-çıkışlı bir performans sergileyen kaleci Loris Karius, hem taraftarını hem de teknik ekibi çıldırttı. Kırmızı- Beyazlılar, mücadelenin henüz başında serbest vuruş kazandı. Sivas’ta Erdoğan Yeşilyurt, topu direkt olarak kaleye gönderdi.

12 kez avlandı!

Yanlış yer tutan Alman file bekçisi, topu korner yerine kalenin içine doğru çeldi. Kara Kartal, 26 yaşındaki eldivenin hatası sebebiyle henüz 7. dakikada 1-0 geriye düştü. Karius, Yatabare’nin attığı 2. gole ise engel olamadı. Tecrübeli file bekçisi, 2018/19 sezonundan bu yana Süper Lig’de Ruud Boffin ve Silviu Lung ile birlikte ceza sahası dışından en fazla gol yiyen üç kaleciden biri oldu. Karius, bu süreçte kalesinde 12 gol gördü.

Maç sonunda forvet oynadı

Alman file bekçisi, Kara Kartal beraberliği ararken hücuma gitti. Bu sırada Siyah-Beyazlılar topu kaybetti. Kontra atağa çıkan Yiğidolar’da Hakan Arslan, kalenin boş olmasını fırsat bildi ve yaklaşık 40 metreden direkt olarak kaleye vurdu ancak top auta gitti.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Sosyal medya yıkıldı! Sergen Yalçın'a mesaj!



