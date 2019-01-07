Loris Karius: 'Bu takımın birinci kalecisi benim'

Sezon başında İngiliz devi Liverpool’dan 2 yıllığına kiralanan Loris Karius, Antalya kampında iddialı konuştu.

Önündeki ikilinin sürekli değişmesinin performansına olumsuz yansıdığını söyleyen Alman file bekçisi, “Kendimi genel olarak iyi hissediyorum. Kulübe uyum sağladım. Ligin ilk yarısı zor bir dönem geçirdik. Birçok sakatlık yaşadık. Önümde oynayan savunmada değişiklikler oldu. Yazılıp çizilenlere baksaydım çoktan Liverpool’a dönmüştüm. Ben çok iyi bir kaleci olduğumu düşünüyorum. Oturup bekleyecek bir kaleci değilim. Bu takımın birinci kalecisi benim” yorumunu yaptı.

‘Zirve için umudumuz var’

İkinci yarıda iyi bir seri yakalamaları gerektiğinin altını çizen 25 yaşındaki eldiven, “İlk devrede takım halinde iyi bir performans gösteremedik. Bunun 1-2 oyuncu üzerinden konuşmak doğru değil. 1-2 oyuncu her zaman maç kazandırmaz. Genel olarak daha iyi bir oyun ortaya koymalıyız. Zirveyi yakalamak için umudumuz var. 9 puan gerideyiz ancak biz nasıl puan kayıpları yaşadıysak, onlarda yapabilir. Biz kazanarak yolumuza devam edebilirsek onlar da puan kaybedebilir” dedi.

Orhan Yıldırım