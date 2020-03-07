Loris Karius bu kez tuttu!

Beşiktaş’ın dün akşamki formda isimlerinden biri de Loris Karius’tu. Bu sezon sık sık yaptığı hatalarla tepki çeken Alman file bekçisi, dün akşam 3 kritik kurtarışa imza atarak, galibiyette rol oynayan isimlerden biri oldu. Bir de tehlikeli ortayı kesen Karius’un performansı, Galatasaray derbisi öncesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Beşiktaş’ın 2.5 milyon Euro karşılığında 2 yıllığına Liverpool’dan kiraladığı 26 yaşındaki kalecisinin satın alma opsiyonu da Siyah-Beyazlı kulüpte. Karius’un İngiliz deviyle olan sözleşmesi de 2021 yazında sona erecek.