Loris Karius, Beşiktaş’taki en başarılı dönemini yaşıyor

Siyah-beyazlı kulübün geçen sezon İngiltere’nin Liverpool ekibinden 2 yıllığına kiraladığı Karius, Beşiktaş’a geldiğinden beri Süper Lig’deki en iyi dönemini son 5 haftada yaşadı. Alman kaleci, son 5 maçta adeta kalesini gole kapattı. Söz konusu dönemdeki 4 maçta gol yemeyen 26 yaşındaki file bekçisi, sadece bir karşılaşmada gole engel olamadı.

Bu sezon gol yeme oranı bir

Bu sezon 10 lig maçında görev alan Karius, kalesinde 10 gol gördü. Karius, sakatlığı nedeniyle ligin ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan ve Beşiktaş’ın 3-0 mağlubiyetiyle tamamlanan maçta görev alamadı. Ligdeki 10 maçta 10 yiyen Alman kaleci, bir gol ortalamasıyla oynadı.

Geçen sezon performansı kötüydü

Alman file bekçisi, geçen sezonki kötü performansıyla eleştirilere maruz kalmıştı. Karius, Süper Lig’deki 29 karşılaşmada 39 gole engel olamadı ve 1,34 ortalamayla sezonu tamamladı.

Bu arada Karius’un geçen sezon şans bulduğu Akhisarspor maçını Beşiktaş, hükmen 3-0 kazanmıştı. Ligin 18. haftasında oynanan karşılaşma 3-1 siyah-beyazlı ekibin üstünlüğüyle tamamlanırken, Türkiye Futbol Federasyonu, isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan oyunculara yer vermesinden dolayı Akhisarspor’un 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesi yönünde karar almıştı.

Geçen sezonki performansını şimdiden yakaladı

Alman kaleci, geçen sezon 29 maçta yakaladığı performansı, 2019-2020’nin 10 maçlık bölümünde yakaladı. Karius, 2018-2019’da hükmen kazanılan Akhisarspor maçı dışında 5 maçta kalesini gole kapadı. Siyah-beyazlı oyuncu, Galatasaray, Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında gol yemezken, ikinci devrede ise Bursaspor ve Göztepe karşılaşmalarında aynı performansı gösterdi.

Alman kaleci, bu sezon görev aldığı 10 maçın 5’inde gol yememe başarısı gösterdi. Karius; Göztepe (3-0), Aytemiz Alanyaspor (2-0), MKE Ankaragücü (0-0), Galatasaray (1-0) ve Yukatel Denizlispor (1-0) maçlarında başarılı performansıyla göz doldurdu.

En uzun gol yememe serisini de bu sezon gerçekleştirdi

Beşiktaş’ta ikinci sezonunu geçiren Karius, ilk kez üst üste gol yememe serisini de bu sezon yakaladı. Geçen sezon sadece ligin 14. haftasında Galatasaray ve 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor’dan üst üste gol yemeyen Karius, diğer 3 başarılı performansını ise ara ara gerçekleştirdi.

Alman file bekçisi, bu sezon ligde 7’den 9. haftaya kadar oynanan Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında kalesini gole kapattı. Karius, böylece Beşiktaş’taki en uzun gol yememe serisine de imza attı.