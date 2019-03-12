Loris Karius Beşiktaş'ı FIFA'yı şikayet etti!

Beşiktaş'ta Alman kaleci Loris Karius'un, 4 aydır alacaklarını tahsil edemediği için FIFA'ya başvurduğu iddia edildi.

12 Mart 2019, Salı 22:15 Son Güncelleme:
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Loris Karius Beşiktaş'ı FIFA'yı şikayet etti!

Süper Lig'de Beşiktaş'ın sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş, kaleci Loris Karius'u, basın önünde açık açık geleştirmişti.

Güneş'in "Motivasyonu eksik, enerjisinde bir problem var. Tolga olsa, onun yerine Tolga'yı kullanırdım." dediği Alman file bekçisinin, Beşiktaş'tan alacaklarını tahsil edemediği için FIFA'ya başvurduğu ortaya çıktı.

Bild gazetesinin haberine göre Loris Karius, toplamda 4 aydır alacaklarını tahsil edemedi ve 20 Şubat'ta FIFA'ya başvurdu. Haberde, kendisine taahhüt edilen ödeme gününün de geçtiği belirtilirken, FIFA'dan çıkacak karara göre Siyah-Beyazlılar'ın Karius'a sportif yaptırım uygulayabileceğinin altı çizildi.



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