Süper Lig'de Beşiktaş'ın sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş, kaleci Loris Karius'u, basın önünde açık açık geleştirmişti.

Güneş'in "Motivasyonu eksik, enerjisinde bir problem var. Tolga olsa, onun yerine Tolga'yı kullanırdım." dediği Alman file bekçisinin, Beşiktaş'tan alacaklarını tahsil edemediği için FIFA'ya başvurduğu ortaya çıktı.

Bild gazetesinin haberine göre Loris Karius, toplamda 4 aydır alacaklarını tahsil edemedi ve 20 Şubat'ta FIFA'ya başvurdu. Haberde, kendisine taahhüt edilen ödeme gününün de geçtiği belirtilirken, FIFA'dan çıkacak karara göre Siyah-Beyazlılar'ın Karius'a sportif yaptırım uygulayabileceğinin altı çizildi.







