Loris Karius: 25 maç, 35 gol

Beşiktaş'ın Liverpool’dan 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius inişli, çıkışlı performansıyla eleştiri oklarına hedef olmaya devam ediyor.

04 Mart 2019, Pazartesi 09:24
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Loris Karius: 25 maç, 35 gol

Kartal’ın sezon başında Liverpool’dan 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius inişli, çıkışlı performansıyla eleştiri oklarına hedef olmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlı takım gibi ligin ikinci yarısına iyi başlayan Alman kaleci son oynanan Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında tam 5 gole engel olamadı. 20 Süper Lig maçında 25 gol yiyen Karius, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 5 müsabakada 10 gole geçit verdi. Toplam 25 resmi karşılaşmada 35 gole engel olamayan Alman file bekçisinin maç başına yediği gol sayısı 1.4 olarak gerçekleşti.

(Milliyet)

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