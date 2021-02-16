Lorik Cana, eski bir profesyonel futbol oyuncusudur. Lorik Cana, 1997 yılında, babası tarafından yönetilen ve Lozan'da Arnavut topluluğu tarafından kurulmuş olan amatör bir futbol kulübü olan Dardania Lausanne yerel takımına katılmıştır. Lorik Cana, amatör spor takımında sergilediği futbol performansı sayesinde Fransız kulübü Paris Saint-Germain tarafından fark edilip imza sözleşmeye imza atacak olduğu 2000 yılına kadar Dardania amatör futbol kulübünde forma giymiştir. Arnavut asıllı eski futbolcu, 2000 ve 2001 tarihleri arasında Paris Saint Germain takımında forma giymiştir.

Emekli futbolcu henüz 16 yaşındayken bir duruşma için Arsenal'e davet edilmiştir. Fakat sporcunun İngiliz vizesi reddedildiği için davet edilmiş olduğu duruşmaya katılamadı. Eski futbolcu, üst düzey kulüp kariyerine, 2004 yılında kaptanlık yapmış olduğu rakipleri Olympique de Marseille ile sözleşmeye imza atmadan önce Paris Saint-Germain formasıyla başlamıştır.

Lorik Cana kimdir, nereli?

Eski futbolcu Lorik Cana, aslen Gjakova'lı olan bir ailenin çocuğu olarak Priştine, SFR Yugoslavya'da (günümüzdeki adı Kosova )dünyaya geldi. FC Prishtina spor kulübünün eski bir futbolcusu olan Agim Cana'nın oğludur.

Lorik Cana, beş yaşından beri Priştine futbol takımının hiç bir maçını kaçırmadan izliyor ve kendisini takımın son derece tutkulu bir hayranı olarak tanımlıyor. Lorik Cana'ya babasının sahip olduğu futbol deneyimi spora başlama konusunda ilham vermiştir. Eski futbolcu 1992 yılında bütün ailesiyle birlikte yaşanan Yugoslav Savaşları sebebiyle bir Avrupa ülkesi olan İsviçre'ye taşınmıştır.

Lorik Cana kaç yaşında?

Tam adı Lorik Agim Cana olan Arnavut eski futbolcu, 27 Temmuz 1983 yılında dünyaya gelmiştir. Doğum yeri Priştine olan ve 1,86 boyundaki eski futbolcu 37 yaşında olup yeşil sahalarda Stoper, Defansif orta saha ve Merkez orta sahada görev almıştır.

Eski profesyonel futbolcu Lorik Cana, Galatasaray 'a 8 Temmuz 2010 yılında 4.5 Milyon euro transfer bedeli karşılığında forma giymeye başlamıştır. Futbol sezonu başına 2 milyon euro değerinde dört yıllık bir sözleşmeye imza atmıştır. Eski futbolcunun Galatasaray Kulübünde kalması, sezon ortasında geçirdiği bir sırt yaralanması sebebiyle engellenmiştir. Tüm sezon boyunca yaşamış olduğu olumsuzluklar Lorik Cana üzerinde çok fazla etki yaratamadı. Eski futbolcunun sahada sergilemiş olduğu dayanıklılığı sayesinde uzun yıllar taraftarlarının favorisi olmayı başar. Galatasaray bu anlamda Eski futbolcunun oynadığı tek Süper Lig takımı olmuştur.

Lorik Cana futbolu ne zaman bıraktı?

Eski bir profesyonel futbolcu olan Lorik Cana, 23 Haziran 2016 yılında uluslararası futboldan emekli olduğunu açıklamıştır. Bu kapsamda artık hiç bir takımda forma giymemektedir. Deneyimli eski futbolcu Lorik Cana, 92 maçta Arnavutluk'un tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olma unvanına sahiptir. Futbolcu ayrıca, UEFA Avrupa Şampiyonası finalinde en fazla forma giyme unvanına da sahiptir.

Deneyimli futbolcu Lorik Cana, 2011 tarihinden itibaren Fransa'da düzenlenmiş olan 2016 UEFA Avrupa Şampiyonası Arnavutluk devleti için ilk büyük uluslararası yarışmaya katılıncaya kadar 41 kez milli takım kaptanı olmuştur. Lorik Cana, aynı zamanda futbol kariyeri boyunca 26 sarı kart ve 2 kırmızı görmüş ve bu özelliği ile Arnavutluk'un en kötü disiplin siciline sahip futbolcusu olarak tarihe geçmiştir.

Emekli futbolcu Lorik Cana ile alakalı olarak en fazla merak uyandıran konulardan birini de maaşı ne kadar sorusunun yanıtı oluşturuyor. Deneyimli eski futbolcu Lorik Cana'nın 2012 yılında almış olduğu maaş 1,7 milyon EUR 'dur. Ancak günümüzde maaşının ne kadar olduğuyla alakalı bir bilgi bulunmamaktadır.

Lorik Cana, futbol kariyerini sürdürmekte olduğu dönemde sahip olduğu üç pasaportu sayesinde Arnavutluk, İsviçre ya da Fransa adına forma giymeye hak kazanmıştır. Ancak deneyimli futbolcu Arnavutluk'u seçmiş ve çıkmış olduğu uluslararası ilk maçına Haziran 2003 tarihinde 19 yaşında çıkmıştır.

Tecrübeli futbolcu, 2011 senesinde takım kaptanı olarak 92 kez atanmış olmasıyla Arnavutluk'un tüm zamanların en fazla kaptan oyuncusu olma unvanına sahip duruma gelmiştir.

Arnavut asıllı oyuncu, profesyonel futbol kariyeri boyunca toplamda 388 maçta forma giymiştir. Futbolcu çıktığı maçların tamamında toplamda 15 kez topu ağlarla buluşturmuştur.

Arnavutluk milli futbol takımında forma giymiş olan Lorik Cana, ülkesinin milli takım oyuncusu olarak toplamda 93 kez top koşturmuştur. Deneyimli futbolcu, oynamış olduğu milli maçlarda yalnızca 1 gole imza atma başarısını gösterebilmiştir.