Lords Mobile oyuncularıyla yemekte bir araya geldi

200 milyondan fazla oyuncusuyla dünyanın en büyük mobil oyunlarından biri olan Lords Mobile, artık geleneksel hale gelen yemek etkinliklerini bu sene de gerçekleştirdi. Oyuncularla bir araya gelen ekip hem onların sorularını yanıtladı hem de birlikte keyifli vakit geçirdi.

Boğaz turunun ardından iftar yemeği yenildi

Üçüncüsü gerçekleşen ve geleneksel hale gelen organizasyonda, ilk olarak limandan oyuncular karşılandı. 150 oyuncunun katıldığı bu eğlenceli etkinlik, boğaz turuyla devam etti ve oyuncular eşsiz manzaralar eşliğinde sohbetini sürdürdü. İftar saatine gelindiğinde ise oyuncular ile ekip beraber yemeklerini yedi. Oyun içerisinde varlık gösteren birçok klandan oyuncunun katılmasıyla oyunda kıyasıya gerçekleşen mücadeleler ve rekabetin eğlencesi, oyuncuların birbirleriyle tanışma fırsatı yakalaması sayesinde de perçinlenmiş oldu.

Bu sefer oyunculardan da sürpriz geldi

Google Play En Rekabetçi Oyun Ödülü sahibi Lords Mobile’ın, İstanbul’daki oyuncularıyla buluştuğu ve ekibin keyifli bir aile ortamı eşliğinde oyuncularla iftar yemeği yediği organizasyon, yemeğin ardından dj performansı ve semazen gösterisi ile devam etti. Bu eğlenceli performanslar ve gösteriler esnasında oyuncular figür, şapka, anahtarlık, ajanda, bardak gibi anı olarak saklanabilecek birçok güzel hediye aldı. Bu keyifli ortamda aile olmaya karar veren oyuncuların da olması etkinlikte renkli anlara sahne oldu. Çift olarak katılan oyunculardan bir tanesinin ettiği evlilik teklifi özel anların yaşanmasını sağladı.

Oyuncular ile doğrudan iletişim

Hem Lords Mobile ekibine hem de oyunculara oldukça güzel anılar kazandıran etkinlik, oyuncularla sürdürülen iletişimin güçlenmesi konusunda da önem teşkil ediyor. Oyuncularla bir araya gelen ve onlarla doğrudan iletişim kurma fırsatı yakalayan ekip, onlardan gelen önerileri ve şikayetleri de dinleyerek notlarını almayı ihmal etmedi. Gelenekselleşen bu etkinlikle beraber, oyunların insanlara kazandırdığı arkadaşlık, iletişim, eğlence gibi birçok güzel deneyim bir kez daha görülmüş oldu.



