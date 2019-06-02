İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig'de 7 sezon mücade ettikten sonra küme düşme acısı yaşayan Akhisarspor'un Portekizli sağ beki Miguel Lopes taraftara mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Portekizli oyuncu, "Üzücü bir yıl geçirdik. Bu şehir üst liglere layık. Mutlaka geri döneceğiz" dedi.

Son 3 sezondur yeşil-siyahlı formayı giyen ve mukavelesi devam eden 33 yaşındaki Lopes, "Bir sezonu daha geride bıraktık. Bu sezon hem kişisel hem de sportif açıdan üzücü geçti. Babamı kaybetmem beni kişisel anlamda derinden çok üzdü. Ayrıca çocuklarımın okulları için ailem kendi ülkemde kaldı ve tek başıma yaşamak zorunda kaldım. Sportif anlamda ise maalesef küme düştük. Hem de çifte kupayla başladığımız bir sezonda ummadığımız bir şok yaşadık. Çok üzücü bir olay oldu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Miguel Lopes için Süper Lig'den birçok kulüp Akhisarspor'a transfer teklifi götürdü.