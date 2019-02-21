Londra’da kritik 90 dakika...

İngiltere Premier Lig’de Maurizio Sarri önderliğinde sezona şampiyonluk hedefi ile başlayıp ancak aldığı üst üste kötü sonuçların ardından 6. sıraya kadar gerileyen, Chelsea, Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde Malmö’yu ağırlayacak.

İlk maçı 2-1 kazanarak avantajlı bir skor elde eden Londra temsilcisi, İsveç ekibi karşısında hata yapmak istemiyor. Eğer aksi bir durum yaşanır, Malmö turu geçmeyi başarırsa Sarri’nin görevine son verilebileceği konuşuluyor.