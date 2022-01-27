London Lions- Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 61-76

Bahçeşehir Koleji maça Langston Hall, Jamar Smith, Jamal Jones, Berkay Candan ve Oğuz Savaş; ev sahibi ekip ise Marquis Teaque, Isaiah Reese, Julian Williams-Washburn, Aurimas Majauskas ve Kylor Kelley beşiyle başladı.

Kırmızı Ejderhalar maça basit top kayıpları ve kaçan atışlarla başlarken ilk üç dakika, ev sahibinin 3-0’lık üstünlüğüyle geçildi. Çeyreğin orta bölümünde kısa oyuncularından bulduğu üst üste üçlüklerle skor tabelasındaki kontrolü ele geçiren Bahçeşehir Koleji, çeyreğin son beş dakikasına 10-5 önde girdi. Periyodun bitimine 3 dakika kala gelen London Lions molasına 8-16’lık skorla girildi. Maçın ilk dörtte birlik bölümü 24-13 Bahçeşehir Koleji üstünlüğüyle geçildi.

Ev sahibi ekip ikinci çeyreğe 7-2’lik bir seriyle başladı ve ilk üç dakikada skor 20-26’ya geldi. Devrenin sonuna 2 dakika 50 saniye kala gelen televizyon molasına Bahçeşehir Koleji’nin 31-24 üstünlüğüyle girildi. İlk yarının son bölümünde 7-0’lık bir seri yakaladı ve soyunma odasına 24-38’lik skorla gidildi.

İkinci yarıya London Lions 10-4’lük bir seriyle başlayınca çeyreğin bitimine 7 dakika 33 saniye kala Bahçeşehir Koleji molası geldi (34-42). Çeyreğin orta kısmında iki ekip de dengeli bir oyun sergilerken son üç dakikaya 40-50’lik skorla girildi. Periyodun son bölümünde de oyunun dinamiği değişmedi ve maçın son dörtte birlik kısmına 45-55’lik skorla girildi.

Maçın son çeyreğine iyi başlayan taraf Smith önderliğinde Bahçeşehir Koleji oldu ve skor 47-61’e gelince maçın bitimine 5 dakika 58 saniye kala London Lions molası geldi. Maçın son bölümünde rakibinin tempoyu artırma çabalarına karşılık sakin kalmayı başaran ve hücumda bulduğu isabetlerle skordaki avantajını koruyan Kırmızı Ejderhalar, sahadan 76-61’lik zaferle ayrıldı ve gruptaki üçüncü galibiyetini elde etmiş oldu.

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, mücadelenin ardından şu yorumlarda bulundu: ‘’Ülkemizdeki hava muhalefeti nedeniyle çok zor bir yolculuk yaptık, neredeyse 23 saatimizi buraya ulaşmak için geçirdik. Antrenman yapma fırsatımız da olmadı. Yaşadığımız sakatlıklar da düşünülünce bugün bizim önceliğimiz bir şekilde galibiyeti hanemize yazdırmaktı. Bu zor şartlarda ellerinden geleni yapan oyuncularıma ve bizi burada yalnız bırakmayan Türk seyircilerimize teşekkür ederim.’’



