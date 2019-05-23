İşte LoL'den yapılan açıklama:

Bugün Takım Bileti ve Taraftar Kartı özelliklerimizi tanıtacağız. Bu iki yeni deneyim, oyunculara espor taraftarlıklarını sergilemenin yanı sıra liglerini ve profesyonel takımlarını desteklemenin yeni yollarını sunacak. Amacımız, hem maçları izlerken hem de Sihirdar Vadisi'nde mücadele ederken espor heyecanını yaşamanın yeni yollarını oluşturmak. Geçmişte Sezon Ortası Turnuvası ve Dünya Şampiyonası gibi büyük etkinlikler, oyunculara espor temalı eşyalar sunmuştu. 2019 Yaz Mevsimi'nden itibaren, Takım Bileti ve Taraftar Kartı'yla bu çalışmalarımızı normal sezona da taşıyoruz. Tabii watch.tr.lolesports.com için daha önce tanıttığımız ücretsiz ödüllere desteğimiz sürecek.

Taraftar Kartı [Brezilya, Türkiye, Latin Amerika, Japonya ve Okyanusya'da Çıkıyor]

Taraftar Kartı, watch.tr.lolesports.com adresinden maç izleyerek ve LoL oynayarak ek ödüller kazanmanızı sağlayan, alınabilir bir özel görev seti. 31 Mayıs'tan itibaren oyun içindeki Mağaza'dan alınabilecek karttan elde edilen gelirlerin %50'si, bölgenizin profesyonel liginin takımlarıyla paylaşılacak. Mısırınızı ve Taraftar Kartı'nızı kapıp kazanmaya başlayın!

Kazanabileceğiniz içerikler: Simgeler, ifade, totem görünümü, renk, Mavi Öz, anahtar parçacıkları ve 2 adet Usta İşi Sandık.

Avrupa ve Kuzey Amerika'daki oyuncular, takımlara özel taraftarlık ve ödüller üstüne kurulu LEC ve LCS Takım Biletleriyle biraz daha farklı bir deneyim yaşayacak. Takım Bileti sahipleri, mevsim boyunca destekleyecekleri bir takım seçecek. Ardından en sevdikleri takımın maçlarını watch.lolesports.com üstünden izleyip görevleri tamamlayarak League of Legends oynarken kullanabilecekleri, takıma özel içerikler kazanacak. Takım Bileti 31 Mayıs'tan itibaren oyun içindeki Mağaza'dan alınabilecek ve elde edilen gelirlerin %50'si bu liglerdeki takımlarla paylaşılacak.

Sporumuz büyümeye devam ederken liglerimizin, takımlarımızın ve oyuncularımızın da bu başarıyı bizimle paylaşmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu içerikleri oyuna getirmeyi iple çekiyoruz. Ayrıca gelecekte büyümemizi sürdürürken, dünyanın dört bir yanındaki espor taraftarlarının en çok değer verdiği konuları öğrenmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.