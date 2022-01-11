Dünya Şampiyonası başarılı bir etkinlikti ama bu başarıya uzanan yolculuk hiç kolay olmadı. Küresel salgının en kötü dönemlerini geride bıraktık derken bir anda Delta varyantı boy gösterdi. Tüm takımların en iyi oyuncularıyla Dünya Şampiyonası'na seyahat edebileceğinden emin olmak için turnuvayı mayısta Sezon Ortası Turnuvası'nı düzenlediğimiz yere taşıdık ve Çin'deki birden çok şehirde gerçekleşecek şampiyona turumuzu Reykjavik, İzlanda'da gerçekleşecek bir etkinliğe dönüştürme kararı aldık. Ne kadar istesek de canlı izleyici olmayacaktı. Açılış Töreni'mizde değişiklikler yapmamız gerekiyordu. Ve hepsi için iki aydan az süre vardı! Ama kendimizi görevimize adayıp saatlerce çalışarak rekorlar kıran yeni bir yıla imza atmayı başardık.

2021 Dünya Şampiyonası 5 Ekim'de ön eleme aşamasıyla başladı. LCK'den Hanwha Life Esports ve LPL'den LNG Esports arasındaki mücadeleyle, heyecan dolu geçen Worlds'e yaraşır bir başlangıç yapıldı (turnuvanın son karşılaşması da LCK ve LPL takımları arasında oldu.). Grup aşamasında LCS'ten Cloud9, 0-3'ten dillere destan bir geri dönüş yaptı ve kimilerine göre en dişli grubu ikinci olarak bitirme başarısını gösterdi. Böyle heyecan yüklü çekişmeler sayesinde 2021 Dünya Şampiyonası, ön eleme ve grup aşamaları bakımından şu ana kadar Batı Yarımküre'deki en yüksek izlenme oranına sahip Worlds oldu.

Çeyrek ve yarı finallerin de onlardan aşağı kalır yanı yoktu. T1, Gen.G ve DWG KIA çeyrek finallerde rakiplerini (HLE, C9, Mad Lions) 3-0'lık serilerle hızlıca elerken Edward Gaming MSI 2021 şampiyonu Royal Never Give Up karşısında turnuvanın beş oyun süren ilk serisini oynadı. Ardından, DK ve T1 arasında büyük heyecanla beklenen yarı final karşılaşması kıran kırana geçen beş maçlık bir seriye dönüştü ve nihayetinde DK, Faker ve T1'ın hanedanlık umutlarını yok etti. EDG ve Gen.G de beş maç süren bir seri oynadı. EDG turnuva tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası Finali'ne yükseldi.

121 maçın oynandığı 2021 Dünya Şampiyonası'nda eleme aşamasının sonuna kadar toplam dört kez Silver Scrapes dinleme fırsatımız oldu. LCK'den DWG KIA ve LPL'den Edward Gaming arasında gerçekleşen Dünya Şampiyonası Finali'nde bile beş maç oynandığına tanık olduk. Bu, 2016'dan beri ilk, turnuva tarihindeyse ikinci beş maçlık Dünya Şampiyonası Finali serisi oldu.

Dünya Şampiyonası Finali demişken...

StreamHatchet'daki ortaklarımızla tüm dünyadan gelen verileri topladıktan ve doğruladıktan sonra, Dünya Şampiyonası Finali'nin dakika başına ortalama izleyici sayısının 30.604.225'e ulaşarak önceki rekorumuz olan 2020 finalinin %32,82 üzerine çıktığını paylaşmanın heyecanı içindeyiz. Ayrıca, 73.860.742 en yüksek eşzamanlı izleyiciyle de 2020'ye göre %60,33'lük bir artış yakaladık ve toplam izlenme saatinde 232.638.870'e ulaştık. 2021 Dünya Şampiyonası'nın toplam izlenme saatiyse 1.084.991.999. Desteğiniz için hepinize teşekkürler!

Mastercard tarafından sunulan Açılış Töreni'niyle başlayan Dünya Şampiyonası Finali 18 dilde, 19 sunucu tarafından 34 platformda yayınlandı.

Gösteride Grammy ödüllü Imagine Dragons, PVRIS, Bea Miller, JID ve Denzel Curry

Runeterra'nın Piltover ve Zaun şehirlerinde geçen Arcane temalı bir yolculuğu

konu alan bir kısa filmde performanslarını sergiledi.

Edward Gaming'in orta koridor oyuncusu Lee "Scout" Ye-chan, finalde DWG KIA'ya karşı beş maçta dört farklı şampiyonu çok başarılı şekilde oynadığı için 2021 Dünya Şampiyonası'nın OPPO MVP'si seçildi.

Maç: Ryze 6/1/8 (zafer)

Maç: LeBlanc 0/5/1 (bozgun)

Maç: Twisted Fate 2/4/5 (bozgun)

Maç: Zoe 1/1/3 (zafer)

Maç: Zoe 5/1/8 (zafer)

Turnuva sonunda LoL Esporu tarihinde ilk kez, kazanan takımdaki her oyuncu Riot Games ve Mercedes-Benz tarafından tasarlanan özel üretim bir şampiyonluk yüzüğü kazandı.

Ve son olarak küresel LoL Esporu ortaklarımıza sporumuz için tüm katkılarından ötürü teşekkür etmek istiyoruz: Bose, Cisco, Mercedes-Benz, Spotify, Red Bull, Mastercard, OPPO, Louis Vuitton, Axe, Secretlab, Verizon, Prime Gaming ve State Farm. Bunu sizin desteğiniz olmadan yapamazdık.

2021 Dünya Şampiyonası, YAP/YIK temasının hakkını tamamıyla verdi. Bu zorlu sezonda desteğinizi esirgemediğiniz için teşekkürler! 2022 Dünya Şampiyonası için Kuzey Amerika'nın tablosunu çıkarmayı iple çekiyoruz.