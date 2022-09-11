Lol TBF 2022’de şampiyon DenizBank İstanbul Wildcats

Bilişim ve girişimciliğe yatırım yapan ve bu kapsamda birçok etkinlik düzenlenen 91. İzmir Enternasyonal Fuarı; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve Riot Games Türkiye işbirliği ile esporda Türkiye’nin en büyük etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı. Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nda, yılın en iyi LoL takımının belirlendiği Türkiye Büyük Finali 2022 gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Finali ilk kez İstanbul’dan farklı bir şehirde taraftarlarla buluşurken 9 ve 10 Eylül tarihlerinde özel bir LoL 10. Yıl Festivali de gerçekleştirildi. Festival alanında düzenlenen birçok etkinliğin yanı sıra topluluk buluşmaları da gerçekleştirildi. LoL tutkunları hem festivale hem de Türkiye Büyük Finali 2022’ye büyük ilgi gösterdi. Bilet satışlarından elde edilen gelirin OYGEM Akademi eğitim ve geliştirme süreçlerinde değerlendirilmek üzere bağışlandığı finalde, biletler günler öncesinden tükendi. Pandemiden sonra ilk kez seyirciyle buluşan Türkiye Büyük Finali’nde Atatürk Açık Hava Tiyatrosu tamamen dolarken izleyiciler renkli görüntüler oluşturup hem finalin heyecanını yaşadı hem de takımlarını aralıksız destekledi. Final, festival alanında kurulan dev ekranlarda da gösterildi.

Türkiye Büyük Finali’nin açılışında ise sevilen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi. Final maçları büyük heyecana sahne olurken kazanan 5. maçın sonunda belli oldu. Yarı finalde NASR ESPORTS’’u eleyen Fenerbahçe Espor ile yarı finalde Papara SuperMassive Blaze’i eleyen DenizBank İstanbul Wildcats karşılaştı. Yeni günün ilk saatlerine kadar süren mücadelede kazanan taraf DenizBank İstanbul Wildcats oldu. Finalin en değerli oyuncusu İstanbul Wildcats’den Tolga “Serin” Ölmez oldu. Oyuncular karşılaşma sonunda şampiyonluğu doyasıya kutladı. Şampiyon takım DenizBank İstanbul Wildcats, ülkemizi Worlds 2022’de temsil edecek.