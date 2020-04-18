Lokum besin değerleri... Lokum kaç kalori?

Bal, pekmez, nişasta ve su ile birlikte, farklı türde aromalar kazandıran kuruyemiş ve meyvelerle elde edilen lokum, ülke dışında da belli bir üne sahip olan, geleneksel bir tatlı türüdür. İçerisinde bulunan malzemeler yönünden farklılık gösterebilen lokum, sadesi de bulunmakla beraber, fıstıklısından cevizlisine, fındıklısından meyvelisine, güllüsünden çikolatalısına kadar birçok çeşidi bulunan bir tatlıdır. Genellikle Türk kahvesi yanında sunum yapılan lokum, lezzeti ile de oldukça ünlüdür. Kahve sunumlarında olmazsa olmaz bir tatlı çeşidi olan lokum, içeriğindeki kalori miktarının merak edildiği besinlerden biridir. Lokumun içerdiği kalori değerleri, içerdiği besin çeşitlerine göre farklılık göstermektedir.

Lokumun içerdiği besin değerleri

1 adet sade lokumun içerdiği kalori miktarı, bir buçuk meyvenin içerdiği kalori miktarına eşdeğerdir. Lokumun içerdiği kalori tamamen şekerden geldiği için, kontrollü tüketilmelidir. Lokumun içerisindeki besin değerleri aşağıdaki gibidir.

Karbonhidrat 8.04 gr

Protein 0.01 gr

Yağ 0.02 gr

Lif 0.0 gr

Kolesterol 0.0 mg

Sodyum 0.0 mg

Potasyum 1.71 mg

Kalsiyum 0.45 mg

Vitamin A 0.0 IU

Vitamin C 0.0 mg

Demir 0.01 mg

Sade lokum kaç kaloridir?

Genelde nişasta ile kaplanmış olarak sunulan sade lokum, sadece nişasta, şeker ve su içermektedir. Sade lokum kahve yanında tüketebildiği gibi, alternatif olarak veya şeker hamuru elde edilerek de kullanılabilmektedir. 1 adet lokumun ( 9 gr) ihtiva ettiği kalori miktarı, 32 kcal’ dir.

Fıstıklı lokum kaç kaloridir?

Genellikle Antep fıstıklı olan lokumlarda file fıstık da kullanılabilmektedir. Fıstıklı lokum fazlasıyla iştah açıcı bir lokum çeşididir. Çifte kavrulmuş, kaymaklı gibi farklı türleri de bulunur. 1 adet fıstıklı lokumun ihtiva ettiği kalori miktarı, 63 kcal’ dir.

Güllü lokum kaç kaloridir?

Isparta, gül ve gül ürünleri üretimi açısından ilk sırada yer alan şehrimizdir. Her adımda gül lokum satıcısı görebileceğiniz Isparta’ da ve ülke genelinde oldukça rağbet gören güllü lokum, gül kokusu aroması ile oldukça değişik bir lezzet barındırmaktadır. 1 adet güllü lokumun ihtiva ettiği kalori miktarı ise, 33 kcal’ dir.

Cevizli lokum kaç kaloridir?

İçerisinde bulunan zengin besin değeriyle eşsiz bir lezzeti bulunan cevizli lokum, yoğun olarak tüketilen lokum çeşitlerinden biridir. Ceviz, tek başına tüketilebildiği gibi, tatlılarda da fazlaca kullanılmaktadır. Sıkça tüketilen cevizli lokumların 1 adetinin ihtiva ettiği kalori miktarı, 50 kcal’ dir.

Çikolatalı lokum kaç kaloridir?

En çok sevilen tatlılardan biri olan çikolata, lokumla birleştiğinde vazgeçilmez bir lezzet haline gelmektedir. Çikolatalı lokumun içerdiği kalori miktarı, oldukça merak edilmektedir. 1 adet ( 15 gr) çikolatalı lokumun ihtiva ettiği kalori miktarı, 50 kcal’dir.

Fındıklı lokum kaç kaloridir?

Fındık en fazla tüketilen kuruyemişlerin başında gelmektedir. Tatlı tariflerinde de bolca kullanılan fındık, bütün olarak veya parçalara ayrılarak farklı türde tatlı süslemeleri için de kullanılmaktadır. 1 adet fındıklı lokumun ihtiva ettiği kalori miktarı, 38 kcal’ dir.