White Blood Cell olarak adlandırılan beyaz kan hücreleri WBC olarak kısaltılarak kullanılır. Halk arasında akyuvar olarak da bilinirler. Kanda bulunan şekilli elemanların %1’ini akyuvarlar oluşturmaktadır. Vücuda yabancı herhangi bir maddenin girmesi durumunda kanda sayıca artar. Bağışıklık sisteminin bir kalesi olan lökositler temel olarak vücuda hangi yoldan girdiği fark etmeksizin antijen, toksin, mantar, virüs ve bakterileri tanıyıp yok etme görevi vardır. Damar içinde bulunan lökositler yabancı maddenin vücuda girmiş olduğu alana gidebilmek için kan yolu ile hızlıca ayrılır ve ilgili bölgeye ulaşır. 5 farklı lökosit hücresi vardır ve her birine ait farklı görevler bulunur.

Lökosit değeri kaç olmalı?

Lökosit değerlerini kandaki seviyesi ortalama olarak mikrolitre başına 9000 ile 30.000 arasında olmalıdır. Fakat yetişkinlik dönemi, çocukluk dönemi, yeni doğan dönemi ve ergenlik dönemi gibi dönemlere göre olması gereken lökosit değer aralıkları birbirinden farklıdır.

15 Yaş ve üzerinde: 4,5 ila 11 mcL

6-15 Yaşlarda: 4,5 ila 13 mcL

4-5 Yaşlarda: 5,5 ila 15,5 mcL

1-3 Yaşlarında: 6 ila 17,5 mcL

2-12 Aylarda: 5 ila 19,5 mcL

0-1 Aylarında: 9,4 ila 34 mcL değer aralıklarında olmalıdır.

Lökosit yüksekliği veya düşüklüğü ne demek?

Kandaki lökosit değerinin normal değer aralıklarından daha yüksek seviyelerde çıkmasına lökositoz denilir yani lökosit yüksekliği denilmektedir. Lökositin kanda yükselmesinin çok sayıda nedeni olabilir. Akla gelen ilk nedenlerden biri enfeksiyondur. Vücutta meydana gelen mantar, bakteri, virüs gibi herhangi bir neden ile enfeksiyon oluşumunda kanda lökosit seviyesi yükselir. Bir enfeksiyon bulunmadan lökositlerin kanda yükselmesi fazla ve gereksiz antibiyotik kullanımı nedeni ile kişide antibiyotik direncinin gelişmesi sonucu oluşabilir. Bazı romatizmal hastalıklar, kanserler, dalağın ameliyat ile alınması, lösemi, kalp krizi, stres, anksiyete, hormon bozuklukları gibi çeşitli nedenler ile ortaya çıkabilir.

Kanda yapılan testte lökositin normal seviyelerinin daha altındaki bir değerde çıkması durumunda ise bu durum lökopeni olarak adlandırılır. Bu durum lökosit düşüklüğü demektir. Lökosit düşüklüğünün de çeşitli nedenleri olabilir.

Grip, nezle de dahil olmak üzere viral hastalıklar,

Doğuştan kemik iliğinin yapılmasında var olan sorunlar,

Kemik iliği kanserleri,

Bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklar,

Bakterilerin şiddetli enfeksiyonu,

İlaç kullanımı,

Vücutta enfeksiyon olmadan iltihap yapan hastalıklar,

Kemik iliği yetmezliği,

Kemoterapi,

HIV virüsünün varlığı,

Dalakta ileri derecede büyüme,

Romatizmal hastalıklar,

Dengesiz ve bozuk beslenme,

Vitaminlerde görülen eksiklikler,

Radyasyon ile tedavi alma,

Verem gibi nedenler lökosit düşüklüğüne neden olur.

Lökosit değerlerini düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalıdır?

Lökosit değerini düşürebilmek için yapılacaklar için lökosit yüksekliğinin nedenine göre uygulanır:

Neden enfeksiyon ise antibiyotik tedavisi uygulanır.

Lösemi nedenli ise; kemoterapi, kök hücre nakli ya da radyasyon tedavisi kullanılır.

Alerji nedeni ile oluştuğunda inhalerler ve antihistaminik ilaçlar kullanılır.

Stres ve kaygı bozukluğu neden se psikolojik yardım alınmalıdır.

İltihaplanmalara enfeksiyon kaynağı olmadan neden olan hastalıkların tedavisi yapılmalıdır.

Acil tedavi edilmesi gerektiğinde hızla kana sıvılar verilir ve lökosit seviyesinin düşmesi sağlanır. Lökosit seviyesinin düşebilmesi için mutlaka neden yönelik tedavi uygulanmalıdır.

Bol sıvı tüketilmelidir.

Stresten uzak kalınmalı, şekerli beslenme kısıtlanmalı, sigara tüketilmemeli ve düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır.

Kanda lökosit seviyesinin düşmesi kişinin bağışıklık sisteminin zayıf olduğu anlamına gelmektedir. Bu sebeple kişi çok kolay bir şekilde hastalanabilir ve sağlıklı bireylerin çok hafif geçirdiği hastalıklar bu bireylerde çok ağır geçirilebilir. Kanda düşük seviyelerde seyreden lökosit değerini yükseltebilmek için çeşitli gıdalar tüketilebilir.

Somon balığı ve farklı balıklar gibi Omega 3 yönünden zengin gıdalar

Karnabahar, havuç, pancar gibi selenyum içeriği yüksek gıdalar

Yeşil yapraklı sebzeler, portakal, bakla, bezelye gibi folik asit içeren gıdalar

Brokoli, avokado, elma gibi E vitamini bulunduran gıdalar

Ayrıca zencefil, sarımsak, yoğurt ve yeşil çay tüketilmelidir.

Düzenli olarak hafif egzersizler yapılmalıdır.

Kilo yönünden sağlıklı bir kiloya kavuşulmalıdır.