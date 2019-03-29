Lokomotiv Moskova CEO'su Vasily Kiknadze, bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Portekizli yıldız Manuel Fernandes'in Rusya macerası sona eriyor. Lokomotiv Moskova CEO'su Vasily Kiknadze, Fernandes ile sezon sonu yollarını ayıracaklarını açıkladı.

Fernandes'in takımdan ayrılmak istediğini ifade eden Kiknadze, "Fernandes ile çok konuştuk. Niteliklerini takdir ediyoruz. Geçen sezon takımın şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Gerçekten iyi bir futbolcu. Devre arasında Katar'daki kampın ardından dürüst ve açık bir şekilde bize ayrılmak istediğini söyledi." diye konuştu.

''Kariyerini Türkiye'de sürdürecek''

33 yaşındaki futbolcu için resmi teklif almadıklarını ifade eden Kiknadze, ''Gazetelere göre kariyerini Türkiye'de sürdürecek. Biz bu konuda kendisine karışamayız. Kendini nerede hazır hissediyorsa orada rahatlıkla oynayabilir.'' dedi.

Mustafa Cengiz teklifi açıklamıştı

İsmi Galatasaray’la da anılan yıldız orta saha oyuncusu için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes’i bize teklif etti. Futbolculuğunu beğenirim ama ‘Siz niye bırakıyorsunuz?’ dedik, cevaplamadılar. Mali şartları o zaman uygun gelmedi. Mali şartları uygun olan her şeyi değerlendiririz. Fatih Hoca ile o zaman bu transferi konuşmadık” diye konuşmuştu.

Beşiktaş'tan bedavaya gitmişti

Kariyerine Benfica formasıyla başlayan Fernandes, kiralık olarak Portsmouth ve Everton'da oynadıktan sonra 18 milyon Euro'ya Valencia'nın yolunu tutmuştu. İspanya'da istediği kadar forma şansı bulamayan yıldız oyuncu, kısa süreli ikinci Everton macerasının ardından tekrar Valencia'ya döndü ve 3 yıl boyunca forma giydi. 2011 yılında 800 bin Euro Beşiktaş'a kiralanan Fernandes, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla Beşiktaş taraftarını mest etti. 2 milyon Euro karşılığında Beşiktaş, Fernandes'in bonservisini aldı. 3 yıl Siyah Beyazlı kulüpte görev alan Portekizli oyuncu, 2014 yılında bedelsiz olarak Moskova'ya transfer olmuştu.

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