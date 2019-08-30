Beş yıldır formasını giydiği Lokomotiv Moskova'yla sözleşmesi sona eren ve uzun bir süredir kendisine kulüp bulamayan Portekizli futbolcu Manuel Fernandes'in eski takımı Beşiktaş'a transfer olacağı iddia ediliyordu. 33 yaşındaki 10 numarayla ilgili Lokomotiv kulübünün Rus başkanı Vasiliy Kiknadze'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Ülkesinde yayım yapan Izvestia gazetesine konuşan Kiknadze, yıldız isimle yollarını ayırdıklarını doğrularken "Maalesef bu konu kapandı. Ona büyük bir sempati duyuyorum. Kendisi, Lokomotiv'e çok şeyler katmış, büyük bir futbolcu. Ancak Manu gibi bir oyuncuyu yedek oturtamazsınız. Eğer Krasnodar'a gideceğine yönelik iddialar doğruysa kendisine orada başarılar dilerim. Krasnodar için faydalı olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler