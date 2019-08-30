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Lokomotiv Moskova'dan Manuel Fernandes açıklaması!

Hakkında Beşiktaş'a transfer olacağına yönelik dedikodular çıkan Portekizli futbolcu Manuel Fernandes'le ilgili eski kulübü Lokomotiv Moskova'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

30 Ağustos 2019, Cuma 11:27 Son Güncelleme:
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Lokomotiv Moskova'dan Manuel Fernandes açıklaması!

Beş yıldır formasını giydiği Lokomotiv Moskova'yla sözleşmesi sona eren ve uzun bir süredir kendisine kulüp bulamayan Portekizli futbolcu Manuel Fernandes'in eski takımı Beşiktaş'a transfer olacağı iddia ediliyordu. 33 yaşındaki 10 numarayla ilgili Lokomotiv kulübünün Rus başkanı Vasiliy Kiknadze'den çarpıcı bir açıklama geldi. 

Ülkesinde yayım yapan Izvestia gazetesine konuşan Kiknadze, yıldız isimle yollarını ayırdıklarını doğrularken "Maalesef bu konu kapandı. Ona büyük bir sempati duyuyorum. Kendisi, Lokomotiv'e çok şeyler katmış, büyük bir futbolcu. Ancak Manu gibi bir oyuncuyu yedek oturtamazsınız. Eğer Krasnodar'a gideceğine yönelik iddialar doğruysa kendisine orada başarılar dilerim. Krasnodar için faydalı olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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