MENÜ

Lokomotiv Moskova'da teknik direktör Markus Gisdol görevinden istifa etti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası Lokomotiv Moskova'da teknik direktörlük yapan Markus Gisdol, yaşananlar nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

01 Mart 2022, Salı 18:07 Son Güncelleme:
- A +
Lokomotiv Moskova'da teknik direktör Markus Gisdol görevinden istifa etti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası futbol dünyasında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Markus Gisdol Ukrayna'dan yaşananlardan dolayı görevinden ayrıldığını duyurdu.

Alman teknik adam ayrılığının ardından ise şu açıklamaları yaptı: 

"liderinin Avrupa'nın ortasında bir savaştan sorumlu olan bir ülkede görevimi sürdüremem. Bu benim değerlerime uygun değil, bu yüzden Lokomotiv Moskova teknik direktörlüğü görevimden derhal istifa ettim. Yalnızca birkaç kilometre öteden bütün bir halka büyük acılar getiren emirler veriliyorken ben Moskova'daki antrenman sahasında oyuncuları çalıştırmama ve profesyonellik talep edemem."

Lokomotiv Moskova'dan açıklama

Lokomotiv Moskova'dan yapılan açıklamada Markus Gisdol'un görevinden alındığı ve Alman teknik direktörün yerine Marvin Kompper'in takımı çalıştıracağı belirtildi.

İlgili Haberler
Ukraynalı futbolcu Dima Martynenko, evine isabet eden bomba sonucunda hayatını kaybetti!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...