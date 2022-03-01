Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası futbol dünyasında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Markus Gisdol Ukrayna'dan yaşananlardan dolayı görevinden ayrıldığını duyurdu.

Alman teknik adam ayrılığının ardından ise şu açıklamaları yaptı:

"liderinin Avrupa'nın ortasında bir savaştan sorumlu olan bir ülkede görevimi sürdüremem. Bu benim değerlerime uygun değil, bu yüzden Lokomotiv Moskova teknik direktörlüğü görevimden derhal istifa ettim. Yalnızca birkaç kilometre öteden bütün bir halka büyük acılar getiren emirler veriliyorken ben Moskova'daki antrenman sahasında oyuncuları çalıştırmama ve profesyonellik talep edemem."

Lokomotiv Moskova'dan açıklama

Lokomotiv Moskova'dan yapılan açıklamada Markus Gisdol'un görevinden alındığı ve Alman teknik direktörün yerine Marvin Kompper'in takımı çalıştıracağı belirtildi.



