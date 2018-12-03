Lokomotiv Moskova yasta! Alexey Lomakin hayatını kaybetti!

Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Lokomotiv Moskova'nın 18 yaşındaki genç yıldızı Alexey Lomakin hayatını kaybetti. Oyuncunun donarak can verdiği iddia ediliyor.

03 Aralık 2018, Pazartesi 16:55 Son Güncelleme:
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Lokomotiv Moskova yasta! Alexey Lomakin hayatını kaybetti!

Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Lokomotiv Moskova yasta. Rus ekibinin 18 yaşındaki genç yıldızı Alexey Lomakin'in Moskova'da hayatını kaybettiği belirtildi.

Lokomotiv'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada U21 takımında forma giyen oyuncunun ölümünden ötürü büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Kendisinden 3 gündür haber alınamayan Lomakin'in ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Ancak ilk gelen bilgiler, genç futbolcunun donarak can verdiği yönünde.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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