Galatasaray'ın da bulunduğu Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Lokomotiv Moskova ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek. İlk maçı Galatasaray'a kaybeden Fernandes'li Lokomotiv Schalke 04'ü yenerek 3 puana uzanmak istiyor. Schalke ise ilk maçında Porto ile 1-1 berabere kalmıştı. Maçın yayın bilgileri ve detaylar haberimizde...

Lokomotiv Moskova - Schalke 04 maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 19:55'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Lokomotiv Moskova - Schalke 04 muhtemel 11'ler...

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Corluka, Kvirkvelia, Höwedes, Ignatjev, Miranchuk, Krychowiak, Idowu, Miranchuk, Fernandes, Eder

Schalke 04: Fahrmann, Caligiuri, Sane, Nastasic, Mendyl, Bentaleb, Rudy, Schöpf, Harit, Konoplyanka, Burgstaller

Bu haberi de okudular 3 Ekim Çarşamba Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?