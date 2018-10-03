Lokomotiv Moskova- Schalke 04 maç sonucu: 0-1
Temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu D Grubu mücadelesinde Lokomotiv Moskova ile Schalke 04, karşı karşıya geldi. Alman ekibi Schalke, 88. dakikada McKennie'nin ayağından bulduğu golle Rusya deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu D Grubu'nda Lokomotiv Moskova, Lokomotiv Central Stadyum'unda Alman temsilcisi Schalke 04'ü konuk etti.
Bundesliga'da ilk 5 haftada galibiyet yüzü göremeyen ve ilk puanlarını Mainz karşısında kazanan Schalke, Lokomotiv Moskova'yı 88. dakikada McKennie'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetin ardından Schalke 04, puanını 4'e yükseltti.
İlk maçta temsilcimiz Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Lokomotiv Moskova ise ikinci maçlar sonunda 0 puanla son sırada kaldı.