Lokomotiv Moskova- Schalke 04 maç sonucu: 0-1

Temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu D Grubu mücadelesinde Lokomotiv Moskova ile Schalke 04, karşı karşıya geldi. Alman ekibi Schalke, 88. dakikada McKennie'nin ayağından bulduğu golle Rusya deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

03 Ekim 2018, Çarşamba 21:45
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu D Grubu'nda Lokomotiv Moskova, Lokomotiv Central Stadyum'unda Alman temsilcisi Schalke 04'ü konuk etti.

Bundesliga'da ilk 5 haftada galibiyet yüzü göremeyen ve ilk puanlarını Mainz karşısında kazanan Schalke, Lokomotiv Moskova'yı 88. dakikada McKennie'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetin ardından Schalke 04, puanını 4'e yükseltti.

İlk maçta temsilcimiz Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Lokomotiv Moskova ise ikinci maçlar sonunda 0 puanla son sırada kaldı.

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