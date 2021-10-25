Lokomotiv Moskova, Rusya Premier Lig’de 4 maç sonra kazandı

Rusya liginin 12. hafta kapanış karşılaşmasında Lokomotiv Moskova, Soçi’yi konuk etti. Son 4 maçından 1 yenilgi ve 3 beraberlikle ayrılan ev sahibi ekip, Yurganov’un (kendi kalesine) 41 ve Jedvaj’ın 49. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazandı. Soçi’nin golünü 90 4’üncü dakikada Joaozinho attı.

Bu sonuçla Lokomotiv Moskova 21 puanla 4’üncü, aynı puana sahip Soçi de 6. sırada yer aldı.

Galatasaray , 4 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Lokomotiv Moskova’yı ağırlayacak.

ANKARA (AA)